Em comunicado publicado no seu site, a gigante tecnológica americana anunciou os vencedores dos primeiros Apple Music Awards, galardões que visam premiar o talento musical com maior impacto cultural global no ano que agora termina.

São cinco as categorias dos prémios: Artista Global do Ano, Autor do Ano e Artista Revelação do Ano (estas três selecionadas pela equipa editorial da Apple Music, serviço de streaming da marca), Álbum do Ano e Canção do Ano (estas duas atribuídas com base dos números e dados da Apple Music relativamente aquilo que ouvem os seus clientes).

Desta forma, Billie Eilish vai levar para casa o galardão de Artista Global do Ano e de Álbum do Ano, ao passo que o seu irmão, Finneas, venceu na categoria de Autor do Ano (a dupla de irmãos é co-autora do álbum de estreia da cantora norte-americana, “WHEN WE FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?", que foi o mais ouvido do ano na Apple Music, com mais de mil milhões de audições).

No que diz respeito à Artista Revelação, o prémio foi atribuído a Lizzo, enquanto que a Música do Ano foi "Old Town Road", de Lil Nas X

A cerimónia de entrega dos troféus acontecerá no Steve Jobs Theater no próximo dia 4 de dezembro, terá atuação do vivo de Billie Eilish e será transmitida na plataforma de streaming da marca.