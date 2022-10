Num vídeo e num comunicado divulgados hoje, a banda confirmou a reunião dos três membros da formação dita “clássica” (Tom DeLonge, Mark Hoppus e Travis Barker), que criou os principais discos do coletivo, depois de meses de especulação sobre o regresso do grupo, após a recuperação do baixista Hoppus de um cancro.

O concerto em Portugal vai acontecer no dia 2 de outubro de 2023, na Altice Arena, em Lisboa, e terá como convidados especiais os The Story So Far!.

Na sexta-feira vai ser lançado um primeiro ‘single’ do novo disco, intitulado “Edging”.

Os bilhetes estão à venda a partir de sábado nos locais habituais, avanço a promotora em comunicado. Antes disso, segundo a Ritmos, haverá uma pré-venda esta quarta-feira feira nas Lojas FNAC e em bilheteira.fnac.pt e na sexta-feira através da plataforma Spotify.

O site da banda remete para a Blueticket, onde ainda não há mais informação sobre os bilhetes.