O norueguês Boy Pablo e a dupla francesa Acid Arab atuam na 27.ª edição do festival Paredes de Coura, que regressa em agosto à Praia Fluvial do Taboão, em Paredes de Coura, anunciou hoje a promotora Ritmos.

“O chill pop do norueguês Boy Pablo, pela primeira vez em Portugal, e o duo parisiense Acid Arab juntam-se a The National nos nomes confirmados para a 27.ª edição do Vodafone Paredes de Coura”, refere a promotora num comunicado hoje divulgado, acrescentando que os dois atuam a 15 de agosto.

O festival regressa à Praia Fluvial do Taboão entre 14 e 17 de agosto. Anteriormente já tinha sido anunciada a presença dos norte-americanos The National, que atuam a 14 de agosto.