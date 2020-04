Branko tinha um concerto marcado para o dia de hoje numa das salas emblemáticas da Avenida da Liberdade, em Lisboa. Com lotação praticamente esgotada, a data no Teatro Tivoli BBVA era especial. Mas as circunstâncias, também elas especiais, ditaram o seu adiamento para 15 de maio (e tudo indica que será novamente adiada para o segundo semestre do ano).

No entanto, "há datas na vida de um homem que não devem ficar esquecidas". Nomeadamente quando se faz 40 anos — "40 anos de quarentena". De um palco para a sala de estar — a dele e a nossa —, sem bilhetes e com igual promessa de festa, Branko estará em direto na sua conta de Instagram esta quinta-feira, pelas 22h30. "Vai dar tudo certo!".

"Foi uma ideia forçada", começa por dizer entre risos. Uma resposta óbvia para uma pergunta obrigatória — o porquê?

"O primeiro passo foi dado pelo Festival #EuFicoEmCasa, no qual eu participei. Senti que, nessa altura, houve genuinamente uma comunhão muito feliz entre a audiência, entre mim a tocar... Todo aquele momento trouxe mesmo uma energia diferente. Isso motivou-me a pensar numa série de outras coisas, e naquilo tudo que eu possa desenvolver, com ideias novas, com recursos novos, e com tecnologias novas, perceber como é que tudo encaixa na minha vida e na forma como me relaciono com as pessoas que ouvem a minha música".

O live será algo fora daquilo que é "arquitetura sónica e visual" dos seus concertos porque, no fundo, são "experiências diferentes". Palco é o palco. Em casa, Branko diz ser tudo "muito mais despido, direto, sem grandes compromissos de nada".