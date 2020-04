A edição 2020 da Festa do Alvarinho e do Fumeiro, que todos os anos decorre durante três dias num recinto instalado para o efeito, e que em 2019 atraiu mais de 60 mil visitantes, foi cancelada, pela câmara, no dia 11 de março devido à pandemia de covid-19. No entanto, o município do distrito de Viana do Castelo vai assinalar os 25 anos do evento, entre 01 e 03 de maio, com degustações e animação através das redes sociais.

Em comunicado hoje enviado às redações, o município presidido pelo socialista Manoel Batista adiantou que durante aqueles três dias haverá "diversos momentos de degustação e animação através da página de Facebook Festa do Alvarinho e do Fumeiro e também das redes sociais da autarquia".

"Nestes dias, não devemos esquecer também os bons momentos que vivemos e vamos continuar a viver em Melgaço. Este ano celebramos 25 anos da Festa do Alvarinho e do Fumeiro, não comemoramos como desejamos, mas não perderemos o espírito e a união entre todos. É também tempo de celebrar o nosso território. Os nossos produtores merecem o reconhecimento do seu trabalho", referiu Manoel Batista, citado naquela nota.

O programa inclui "uma surpresa na Torre de Menagem, uma prova de Alvarinho comentada, um momento musical com Augusto Canário, 'showcooking' com o Chef Vítor Matos - Estrela Michelin e um brinde de Alvarinho à janela".