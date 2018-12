Entre o dia 15 de dezembro e 6 de janeiro de 2019, a localidade oferece aos visitantes "uma festa genuína e sustentável, inspirada nos valores e simplicidade do Natal na montanha", segundo a organização.

A Câmara Municipal de Seia refere, em nota enviada à agência Lusa, que, "depois da experiência francamente positiva dos anos anteriores, que levou milhares de pessoas à aldeia, os habitantes da Cabeça estão empenhados nos preparativos para acolher a sexta edição" do evento natalício, "trabalhando diária e voluntariamente na conceção dos enfeites que vão decorar a aldeia nesta época natalícia".

"Giestas, videiras, pinheiros (resultante de limpezas e desbastes florestais no Parque Natural da Serra da Estrela) e lã das ovelhas bordaleiras da Serra da Estrela são os materiais usados para as estrelas, candelabros, grinaldas naturais e corações que cobrem as fachadas do casario típico em xisto", acrescenta.

A fonte refere que a "Aldeia Natal" apresenta "um cenário único no país, que convida os visitantes a percorrer as pitorescas ruas" que ostentam "uma decoração simples e ecológica, mas muito criativa".