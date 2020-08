O fim de semana marca ainda o encerramento da programação do “DAR A OUVIR”, um projeto desenvolvido pelo Serviço Educativo do Jazz ao Centro Clube em coorganização com o município de Coimbra, que é composto por instalações sonoras de vários criadores e que decorreu durante os meses de julho e de agosto.

No dia 11 de setembro, Camané & Mário Laginha apresentam o projeto “Aqui está-se sossegado”, no grande auditório do Convento São Francisco, pelas 21:30, que conta com cerca de 20 temas do fado tradicional, do repertório de Camané e alguns inéditos compostos por Mário Laginha.

“O fadista e o pianista (e compositor português) já deram vários concertos juntos e mostraram um excelente entendimento em palco, o que levou a que explorassem essa cumplicidade”, assinala a autarquia.

Ainda na música, a programação prossegue no dia 22 (21:30), com um concerto da banda “da casa” Os Quatro e Meia, que apresenta o novo álbum “O Tempo Vai Esperar”.

Nos dias 18 e 19, a magia instala-se no Convento São Francisco com os Encontros Mágicos de Coimbra 2020 e as galas do 24.º Festival Internacional de Magia de Coimbra (21:30, grande auditório).

Entre os dias 25 de setembro e 05 de outubro, realiza-se a terceira edição do Festival “Correntes de Um Só Rio”, que junta a canção, o fado, a música e as guitarras de Coimbra num evento que reúne mais de uma dezena de espetáculos, uma exposição temática e oficinas.

“PITOU – 100 anos de Amália” (25), “Corações ao Alto” (26), “Cantos do Rio e da Noite, 25 anos” (27), “Coimbra é uma Mulher” (28) e V Grande Noite do Fado e da Canção de Coimbra (30), são alguns dos espetáculos agendados.

A programação de setembro encerra com a abertura da exposição de desenhos “Toledo”, de Tânia Carvalho, que vai estar patente de 30 de setembro até dia 29 de novembro no ‘project-room’ do Convento São Francisco.