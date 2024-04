Em comunicado, a autarquia informa que a atribuição destes apoios, que representam um valor total de 636.578 euros, foi aprovada hoje em reunião da Câmara Municipal de Lisboa.

“A visão deste executivo municipal é a de uma cidade com a Cultura no centro. Uma cidade em que a Cultura é para todos, é descentralizada e está viva e renovada. Entendemos que a Câmara Municipal deve assumir o seu papel como facilitadora e dinamizadora do tecido artístico e cultural de Lisboa, o que é possível não apenas pela melhoria e ampliação da oferta cultural nos seus equipamentos, mas também pelo apoio e entidades que contribuam significativamente para a dinamização cultural da cidade”, refere o presidente da CML, Carlos Moedas.

A CML refere ainda que esta quarta-feira, foi também aprovada, por unanimidade, a celebração de um Protocolo com a Apoiarte – Associação de Apoio aos Artistas, Instituição Particular de Solidariedade Social fundada em 1986. A missão da Apoiarte é apoiar e dignificar aqueles que trabalham ou trabalharam ao serviço das artes e da cultura em Portugal.

A Apoiarte é composta por cinco estruturas fundamentais: Residência Sénior, Teatro Armando Cortez, Galeria Raul Solnado, Centro de Formação e Centro de Documentação Cármen Dolores. Através da Casa do Artista, a Apoiarte acolhe produções de outras companhias, contribuindo para a diversidade programática e oferta artística em Lisboa.