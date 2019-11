“Não esperava nada assim, nem mereço. Eu quero que me ponham ao nível dos operários que trabalham nas fábricas da cerâmica, mais nada. Eu não quero ser mais do que isso. Não quero ser um bicho”, disse hoje Manuel Cargaleiro aos jornalistas nos salões nobres da Câmara Municipal de Paris.

No entanto, a cidade de Paris e Portugal não concordam com o artista e foram-lhe atribuídas esta manhã duas medalhas que falam das suas origens, do seu percurso e do seu valor cultural para os dois países.

Portugal, através do primeiro-ministro, António Costa, e da ministra da Cultura, Graça Fonseca, atribuíram a Cargaleiro a Medalha de Mérito Cultural e Anne Hidalgo, autarca de Paris, a medalha Grand Vermeil, a maior distinção que a cidade pode atribuir.

“Caro mestre, é um grande mestre na sua arte, mas é também um grande mestre naquilo que a arte pode trazer às relações humanas, mas também à diplomacia e à aproximação dos povos. […] É um parisiense, um grande parisiense, um verdadeiro parisiense”, afirmou a autarca francesa, lembrando que Paris serviu de refúgio a muitos artistas portugueses durante o período da ditadura.