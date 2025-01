A sala de espetáculos gerida pelo referido município do distrito de Aveiro e da Área Metropolitana do Porto aposta assim no que o presidente da autarquia, Jorge Vultos Sequeira, descreve como uma oferta caracterizada “pela sua grande diversidade e pela combinação entre valores emergentes e consagrados”.

“Através da programação da Casa da Criatividade, o Município de S. João da Madeira associa-se igualmente a importantes comemorações nacionais, como o centenário de Carlos Paredes, os 500 anos de Camões e os 50 anos do 25 de Abril”, acrescenta o autarca socialista, realçando ainda o crescente destaque dado a coproduções e ao trabalho com a comunidade local.

O cartaz arranca a 7 de fevereiro com “Carlos Parede em cravo”, que o presidente de Câmara anuncia como “um espetáculo verdadeiramente singular” de Joana Bagulho, e prossegue no dia seguinte com “Furo Lento”, que na Oliva Creative Factory apresentará novo circo protagonizado por Rui Paixão e coproduzido pela Casa da Criatividade, o Teatro Viriato e os municípios de Águeda, Pombal e Seia.

No dia 14 segue-se David Fonseca, com um concerto multidisciplinar que assinala os seus 25 anos de carreira, e a 21 sobe ao palco a visão de dois clarinetistas sobre o fado: o consagrado António Saiote e o jovem sanjoanense Vítor Fernandes.

“A menina que pintava pássaros” é o espetáculo que se segue, a 23 de fevereiro, pela companhia de teatro de marionetas Mandrágora, e a 16 de março há o concerto da violinista e compositora italiana Laura Masotto.

A partir do dia 23, a Casa da Criatividade fica por conta da 17.ª edição do Festival de Teatro de São João da Madeira, para o qual estão já anunciadas duas produções: “Amor e um fogo que arde sem se ver”, peça de teatro evocativa de Camões pela companhia “A Barraca”, com dramaturgia e encenação de Hélder Mateus da Costa, e representação de Maria do Céu Guerra; e “1976 — A evolução dos Cravos”, ópera com que a Associação Setúbal Voz assinala o meio século do 25 de Abril, combinando o libreto de Risoleta Pinto Pedro com a direção artística de Jorge Salgueiro, a encenação de Iolanda Rodrigues e a música de Vítor Rua.

Outras propostas para 2025 são: os espetáculos “Muda” e “Sublinhar”, respetivamente pela Companhia Clara Andermatt e por Marta Cerqueira, ambos no âmbito do festival “A cidade dança”; os concertos pelo cantor brasileiro Moreno Veloso e pelo português Dino d’Santiago; as peças “Orgasmos, a comédia”, interpretada por Bruno Cabrerizo e Sandra Celas, e também “Ruy, a história devida”, com Ruy de Carvalho; e a performance de tango “Espetáculos Improváveis”, com a Orquestra Ideal e o coletivo Amigos da Dança.

A partir de setembro há ainda o concerto “Viva la muerte!”, pelos Mão Morta, e, entre outras propostas, o Sexteto Bernando Moreira com a Orquestra de Jazz de Matosinhos, e as peças “Mulheres Tráfico”, de Manuel Tur, e “O tamanho das Coisas”, de Alex Cassal.

A programação da Casa da Criatividade é complementada com o cartaz dos Paços da Cultura, outra sala de gestão municipal que, ao longo de todo o ano, acolhe filmes selecionados pelo cineclube de Arouca e ainda os ciclos Musicatos, dedicado a jovens artistas da Área Metropolitana do Porto, e “Somos Nós”, focado em projetos artísticos de São João da Madeira.

Entre a Casa da Criatividade e os Paços da Cultura reparte-se ainda o cartaz “Alternativa à 5inta”, que, em colaboração com a Associação Cultural Luís Lima, propõe para a última quinta-feira de cada mês “um momento de intimidade entre público e artistas”. Os nomes já anunciados para este ano são a dupla Redoma, a cantora Dela Marmy, a banda Avesso e a bailarina e coreógrafa Sara Santervás.