A parceria prevê “ações de intervenção cultural em diferentes espaços do Hospital de Santo António, com os seus utentes e acompanhantes”, segundo a informação remetida pelo museu à Lusa.

Esta colaboração entre as duas instituições vizinhas centra-se “na capacidade de a arte ser utilizada para minimizar o impacto da doença e contribuir para a construção de um ambiente favorável”, e pretende aproximar “os profissionais do CHUP, os utentes e seus acompanhantes do Museu, que procura solidificar-se fora de portas”.

No âmbito desta iniciativa, serão expostas, em vários pontos do hospital, “fotografias de autor com pormenores de pinturas e esculturas de artistas como António Soares dos Reis, Artur Loureiro, Aurélia de Souza, Henrique Pousão, José Malhoa, Marques de Oliveira e Silva Porto, que fazem parte da exposição de longa duração do MNSR”.

“Os trabalhos fotográficos procuram tornar o espaço mais humanizado e ilustram detalhes de peças que transmitem sensações de relaxamento ou bem-estar”, destaca a nota.

Os utentes e acompanhantes do Centro de Cirurgia de Ambulatório e do Hospital de Dia de Oncologia terão acesso a um ‘voucher’ de 50% de desconto na entrada do Museu, que “deverá ser usado nos dias de cirurgia ambulatória ou tratamento”.

Estão também previstas atividades no Museu para os colaboradores do hospital e está “em curso” uma parceria com o serviço de pediatria com “atividades educativas para o público infantil, prosseguindo objetivos de humanização e de educação pela arte”.

Além destas iniciativas, o MNSR vai produzir “vídeos sobre as suas exposições e coleções que serão apresentados nos circuitos internos de vídeo do CHUP”.