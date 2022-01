Em nota de imprensa divulgada hoje, o Centro Português de Fotografia adianta que as imagens exibidas foram captadas ao longo de mais de uma década e revelam os “périplos em busca de um novo lar seguro e o estabelecimento em novos ambientes” de refugiados e pessoas deslocadas no Paquistão, Afeganistão, Grécia, Hungria, Croácia, Sérvia e Jordânia.

Citado no comunicado, o fotógrafo explica que pretende mostrar que “ninguém sai de sua casa a menos que seja obrigado”.

“Há tantas histórias que nunca foram contadas e tantas vozes que nunca foram ouvidas. É minha responsabilidade, enquanto fotojornalista, encontrar essas histórias não contadas, documentá-las e partilhá-las com o mundo. Se algo aconteceu e nunca foi documentado, é como se nunca tivesse acontecido”, prossegue.

Com estas imagens, espera “mudar estereótipos e dar voz às pessoas” retratadas.

“Nunca é apenas uma imagem, é uma voz, é um testemunho. É uma mensagem de uma criança ou um adulto de uma qualquer parte do mundo para uma outra parte do mundo, que vive para sempre”, considera.

O foco principal do seu trabalho são as crianças, porque acredita que “elas são as verdadeiras vítimas dos conflitos, elas não podem escolher onde nascem ou as circunstâncias que as rodeiam”.

“As crianças, no mundo inteiro, procuram as mesmas coisas, procuram diversão, procuram alegria e procuram felicidade — não importa onde estejam”, afirma o fotógrafo, que espera que, “ao retratar cada criança, em vez de serem chamados de ‘menino e menina refugiados afegãos ou sírios’, eles serão chamados e lembrados pelos seus nomes e idades, pelas suas esperanças e sonhos individuais”.

Muhammed Muheisen é fotógrafo da National Geographic e fundador e presidente da organização holandesa sem fins lucrativos Everyday Refugees Foundation.

Venceu duas vezes o Prémio Pulitzer e foi nomeado, em 2013, pela revista Time como melhor fotógrafo de agência noticiosa.

Há mais de uma década que tem trabalhado sobre a crise dos refugiados em diferentes partes do mundo.

A exposição foi também exibida em Coimbra no verão de 2021 no Prémio Estação Imagem.