“Atingimos o objetivo e agora, para o ano, estamos ansiosos para ir mais longe”, afirmou Valentino Salgado Cunha.

Sem querer comprometer-se, para já, com uma certificação oficial por parte do livro dos recordes mundiais Guinness World Records, o presidente da Câmara de Vendas Novas assumiu, no entanto, a ambição de “crescer em termos de tamanho” da bifana.

“Vamos estudar, ver o que é preciso para isso. Não quero comprometer-me demasiado nesse sentido, porque, acima de tudo, o objetivo é promover a bifana de Vendas Novas, principalmente para as pessoas em Portugal, do Minho até ao Algarve”, frisou.

Cerca das 20h00, de sábado, as mesas que serviram de apoio à criação da ‘iguaria’ foram colocadas no local com o pão, de 15 metros de comprimento, que foi recheado por sete casas de bifanas do concelho: Bifanas & Companhia, Bifanas do Patrão, O Canto das Bifanas, A Chaminé, Mercado das Bifanas, Rulote O Menino de Ouro e O Silva.

Cada uma contribuiu “com a sua própria receita” e terão sido utilizados “cerca de 32 quilos de lombo de porco” e "50 quilos de farinha" na cozedura do pão, estimou, anteriormente, o município.

A iniciativa foi promovida em colaboração com a panificadora local e as sete casas de bifanas, na data em que se comemoram os 62 anos do concelho de Vendas Novas.

Os festejos dos 62 anos do concelho de Vendas Novas tiveram início na sexta-feira e decorrem até domingo.