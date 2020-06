A oitava edição dos Sophia tinha sido adiada por causa da covid-19, sendo agora reagendada para setembro, no Casino Estoril (Cascais), “com as devidas medidas de segurança”, com “uma lista de presenças restrita” e transmissão televisiva na RTP2.

Este ano, os filmes mais nomeados para os Sophia são “Variações”, de João Maia, sobre o músico António Variações, com 17 nomeações, “A Herdade”, de Tiago Guedes, com 15, e “Vitalina Varela”, de Pedro Costa, e “Diamantino”, de Gabriel Abrantes e Daniel Schmidt, ambos com seis nomeações.

“Variações”, o filme português mais visto em 2019, com quase 280 mil espectadores, está indicado para os Sophia de, entre outros, melhor filme, realização, argumento original, fotografia e elenco principal, encabeçado por Sérgio Praia no papel de António Variações.

Os Prémios Sophia são uma iniciativa da Academia Portuguesa de Cinema e repartem-se em 23 categorias.