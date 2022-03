"Ainda estou a processar o que aconteceu", disse Chris Rock durante o espetáculo “Ego Death Tour"m em Boston, de acordo com a Variety, que refere ainda que Chris Rock foi ovacionado pelo público.

"Não tenho muito a dizer sobre o que aconteceu, se vieram para me ouvir falar sobre isso, eu tenho um espetáculo inteiro que escrevi antes deste fim de semana (...) Em algum momento, vou falar sobre essa isso. E será sério e engraçado", disse.

O incidente dos Óscares ocorreu quando o humorista Chris Rock, que ia apresentar o Óscar de Melhor Documentário, iniciou a sua intervenção com um número de comédia, durante o qual comparou a mulher de Will Smith, a atriz Jada Pinkett-Smith - que não tem cabelo, por sofrer de uma doença autoimune -, à tenente O'Neil, "GI Jane", do filme de Ridley Scott.

Will Smith levantou-se, subiu a palco deu uma bofetada em Chris Rock e regressou ao lugar, de onde continuou a gritar: "Mantém o nome da minha mulher fora da tua boca".

Will Smith terá recusado deixar a cerimónia depois do episódio, informou nesta quarta-feira a Academia em comunicado.

"Gostaríamos de esclarecer que pedimos ao Sr. Smith que se retirasse da cerimónia e ele recusou, mas também reconhecemos que poderíamos ter lidado com a situação de maneira diferente".

Academia avalia 'ações'

A Academia informou que foi tomada uma ação disciplinar contra Will Smith pela agressão que acabou por ofuscar a maior noite de Hollywood e que já foi visto por milhões de pessoas.

"A Junta de Governadores iniciou hoje um processo disciplinar contra o Sr. Will Smith por violar o estatuto de conduta da Academia, incluindo contato físico inapropriado, comportamento ameaçador ou abusivo e comprometendo a integridade da Academia", refere comunicado.

"O Sr. Smith está a ser notificado com pelo menos 15 dias de antecedência da votação sobre suas violações e sanções, e terá oportunidade de ser ouvido com antecedência por meio de uma resposta por escrito."

"Na próxima reunião do conselho em 18 de abril, a Academia tomará medidas disciplinares que podem incluir suspensão, expulsão e outras sanções permitidas por regulamentos e estatutos de conduta".

A agência está sob forte pressão para responder adequadamente ao incidente.