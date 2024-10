De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO, na sigla em inglês), Rabat segue-se, assim, ao Rio de Janeiro, Capital Mundial do Livro em 2025.

“Rabat é uma encruzilhada cultural onde os livros ajudam a transmitir o conhecimento e as artes em toda a sua diversidade. A crescente indústria livreira local está também a desempenhar um papel crucial na promoção da educação. Estas ações estão em sintonia com o mandato da UNESCO”, afirmou Audrey Azoulay.

Contando com 54 editoras, com a terceira maior feira internacional do livro e da edição em África e com um número crescente de livrarias, a indústria do livro de Rabat não é apenas uma parte vital da economia criativa da cidade, mas também está na vanguarda da democratização do conhecimento, indica aquela organização das Nações Unidas em comunicado.

A UNESCO e o Comité Consultivo da Capital Mundial do Livro reconheceram Rabat pelo seu “claro empenho no desenvolvimento literário, na capacitação das mulheres e dos jovens através da leitura e na luta contra o analfabetismo, especialmente entre as comunidades carenciadas”, acrescenta.

Enquanto Capital Mundial do Livro em 2026, Rabat vai dinamizar várias iniciativas com o objetivo de promover o crescimento económico sustentável e os benefícios sociais, melhorando o acesso aos livros e apoiando a indústria editorial local, adiantou a UNESCO, acrescentando que, em particular, a cidade lançará “uma iniciativa importante para reforçar a literacia de todos os seus cidadãos”.

O ano de celebrações terá início a 23 de abril de 2026, no Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor.

Segundo as regras da UNESCO para as capitais mundial do livro, as cidades escolhidas comprometem-se a promover o livro e a leitura para todas as idades e grupos, dentro e fora das fronteiras nacionais, e a organizar um programa de atividades para o ano.

Rabat será a 26.ª cidade a ostentar este título, desde 2001, ano de arranque da iniciativa, que teve Madrid como a cidade eleita.

O Comité Consultivo da Capital Mundial do Livro da UNESCO é composto por representantes da Federação Europeia e Internacional de Livreiros, do Fórum Internacional de Autores, da Federação Internacional de Associações de Bibliotecas, da Associação Internacional de Editores e da UNESCO.