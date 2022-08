Inicialmente, a banda de Chris Martin tinha agendado apenas uma data, a 17 de maio de 2023 no Estádio Cidade de Coimbra, mas a elevada procura de bilhetes - colocados hoje à venda -, levou à marcação de uma segunda data, a 18 de maio, uma terceira, para dia 20 de maio, e uma quarta data, a 21 de maio de 2023.

As quatro datas já se encontram esgotadas, não havendo uma possibilidade de um quinto concerto para o dia 19, dia de "pausa" entre concertos.

A presidente executiva da plataforma Ticketline, Ana Ribeiro, disse hoje à Lusa que a procura por bilhetes para os concertos de Coldplay em Portugal está a atingiu um nível histórico, sem precedentes no país.

“É inédito em Portugal, nunca houve tanta procura para um evento em Portugal!”, escreveu Ana Ribeiro, numa curta mensagem enviada à agência nacional depois de questionada sobre se havia registo de procura semelhante em casos anteriores.

Ainda que o Cidade de Coimbra tenha a capacidade para cerca de 29 mil adeptos nas bancadas, num concerto de estádio, com público na relva, essa aumenta para 50 mil pessoas por dia. O que quer dizer que para as quatro datas foram vendidos 200 mil bilhetes, um valor record e que ultrapassa o número — 120 mil — que encheu o Estádio da Luz, em 2019, em duas noite esgotadas para assistir ao concerto de Ed Sheeran.

Por cada bilhete vendido, uma árvore

A digressão europeia "Spheres World Tour” arranca, em 2023, com os concertos de Coimbra, seguindo depois por Espanha, Itália, Suíça, Dinamarca, Suécia e Países Baixos, além de incluir espetáculos no Reino Unido, em Manchester e Cardiff, onde já estão a ser também marcadas datas adicionais.

De acordo com a nota da promotora, a Everything is New, a digressão destaca-se por um conjunto de iniciativas de sustentabilidade (tudo explicado no 'site’ sustainability.coldplay.com).

“A produção do espetáculo utiliza energia 100% renovável em quase todos os locais, traz consigo o primeiro sistema de geradores em ‘tour’ no mundo, feito a partir de 40 baterias de carros elétricos BMW; bicicletas motorizadas e pistas de dança cinéticas, que permitem aos fãs fazerem parte do espetáculo, criando energia através das mesmas, painéis solares e turbinas eólicas em cada espetáculo […]. Por cada bilhete vendido é plantada uma árvore”, é referido.

A banda inglesa, que deu recentemente uma série de concertos no Reino Unido, seis deles no Estádio de Wembley, em Londres, ruma agora à América Latina, com várias datas no Brasil, Argentina, Chile, Peru e Colômbia.

Com base nesses concertos em terras de Sua Majestade, este pode ser o alinhamento para Coimbra. Quem conseguiu um bilhete, tem nove meses para afinar a voz.

Alinhamento do concerto de 24 de agosto, na Escócia