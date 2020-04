Depois dos Clã, as "Conversas de roupão com Samuel Úria" recebem a fadista com melhor sotaque da indústria.

O modelo repete-se, esta sexta-feira, dia 1 de maio, pelas 16h00, os músicos estarão à conversa, em direto, no Instagram do SAPO24 (siga a nossa página para ser notificado quando o live começar).

Será, com certeza, mais uma conversa de amigos. Mas com algum "Transtorno".

Falamos claro do tema que tem poucos dias e foi lançado de surpresa. Uma canção "feita com amor, para todos, para o mundo". Ele ofereceu-lhe um poema "há meses", ela deu-lhe voz (e André Tentugal realizou o vídeo).

"Talvez a nossa relação amorosa com o mundo estivesse saturada, talvez tóxica. Fomos obrigados a parar e a repensar este amor. Dessa ideia de transformação e de relação com o outro nasce esta canção que procura trazer paz e reflexão. Feita com amor, para todos, para o mundo", escreveu a fadista nas redes sociais.

Assim nasceu esta música, que os próprios poderão explicar melhor esta sexta-feira, Dia do Trabalhador — tema que irá certamente ser abordado, numa altura em que o setor do espetáculo enfrenta talvez o maior desafio dos últimos anos.

Irá Gisela João responder ao dress code da rubrica, como os Clã os fizeram? Só o saberemos no final da semana.

Até lá, fica o vídeo "Transtorno". Com realização de André Tentúgal, a preto e branco, e com a cidade do porto como pano de fundo.

Já colocou o alerta no telemóvel? 1 de maio, 16h00, no Instagram do SAPO24.