Como é que evoluiu Lisboa nas últimas décadas? O que se fez e o que se pode fazer no que diz respeito ao ordenamento do território e a "unir" a cidade? Tudo isto, e muito mais, está em destaque no último episódio do podcast Lisboa e os Lisboetas.

Ouça aqui o episódio do podcast Lisboa e os Lisboetas com Manuela Raposo Magalhães: A arquiteta paisagista Manuela Raposo Magalhães é a convidada de José Sá Fernandes no último episódio do podcast Lisboa e os Lisboetas, numa conversa que, mais do que um passeio, foi uma autêntica aula sobre de que forma devemos construir as nossas cidades. Pode ouvir e subscrever o podcast no Spotify, Apple Podcasts ou em qualquer outra plataforma de podcasts. O podcast Lisboa e os Lisboetas é produzido pela MadreMedia e teve o apoio da Câmara Municipal de Lisboa.