Um novo estudo conduzido pela marca alemã AEG, e publicado no âmbito da 4.ª edição do relatório "The Truth About Laundry 2024", prova que a opção por temperaturas mais baixas e ciclos mais curtos pode prolongar a vida útil das roupas em mais de 50%.

Através da realização de vários testes laboratoriais durante sete anos, foram testados diferentes métodos de lavagem em vários tecidos de vestuário comum, como calças de ganga e t-shirts de algodão. A degradação da cor foi também monitorizada regularmente, sendo que, posteriormente, eram decididas quais as peças de roupa se tornavam descartáveis.

Concluiu-se que uma t-shirt de algodão lavada a 30°C, durante 59 minutos, durará mais 50% comparativamente a quando é lavada num ciclo normal de 40°C, com uma duração de 120 minutos. O resultado foi semelhante para as calças de ganga.

“Em 2021, publicámos um estudo de Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) sobre as máquinas AEG, que revelou uma redução de 20-25% no Potencial de Aquecimento Global ao passar de lavagens a 40°C para 30°C”, disse a autora do estudo, Elisa Stabon, responsável da Experiência de Produto e Linha de Produtos de Tratamento de Roupa, da Electrolux Group.

“Agora fomos mais longe com esta nova investigação. Para reduzir a significativa pegada ambiental do vestuário, precisamos de manter as peças de roupa em utilização durante mais tempo. As duas formas mais simples de o conseguir são, em primeiro lugar, usar as roupas mais vezes entre lavagens e, em segundo lugar, lavá-las em condições mais suaves. Nomeadamente, usando temperaturas mais baixas e ciclos mais curtos”.

O estudo, que inquiriu cerca de 14.000 pessoas em catorze países europeus desde 2020, destaca que a maioria dos agregados familiares continua a lavar a roupa a temperaturas mais elevadas, apesar de milhões de agregados familiares já terem tido problemas por isso mesmo.

Em média, o consumidor europeu deita fora mais de 6,5 kg de roupa por ano, 87% dos quais são incinerados ou acabam em aterros. Isto é o equivalente a cerca de 13,5 toneladas de roupa deitadas fora todos os dias.

De acordo com a WRAP (Waste and Resources Action Programme), uma ONG de ação climática sediada no Reino Unido, o prolongamento da vida útil das roupas representa a maior oportunidade para reduzir a pegada de carbono, água e resíduos das roupas. E, para isso, é preciso mudar alguns hábitos.

O relatório sugere que o hábito é uma das principais razões pelas quais os consumidores se mantêm fiéis a um ciclo de lavagem de 40°C. Os próprios dados da AEG indicam que a regulação de 40°C para algodão é a mais utilizada nas máquinas de lavar roupa, com durações de ciclo que variam, normalmente, entre 90 e 120 minutos.

Idealmente, os eletrodomésticos deveriam utilizar a configuração mais baixa possível. Por exemplo, mais de 70% dos programas da gama mais recente da AEG têm como predefinição 30°C ou 20°C.

Embora os eletrodomésticos mais recentes permitam aos consumidores ajustar as predefinições, a investigação revela relutância e uma lacuna de conhecimentos.

Cerca de 74% dos europeus mantêm a temperatura de lavagem predefinida e quase 30% não sabem que a podem alterar. Do mesmo modo, 78% dos utilizadores aderem à duração predefinida do ciclo, sendo que 35% não sabem que esta pode ser ajustada.

O AEG Care Index, a metodologia desenvolvida com o estudo, indica assim que a temperatura e a duração do ciclo influenciam significativamente a longevidade da roupa. Geralmente, as lavagens mais frias e mais curtas ajudam a prolongar a vida útil das peças de vestuário.

“A nossa relação com o vestuário vai para além da mera praticidade, engloba a gestão ambiental e o consumo responsável”, afirma Sarah Schaefer, Vice-Presidente de Sustentabilidade para a Europa e APMEA do Grupo Electrolux. “Ao adotar práticas de lavagem conscientes - tais como baixar as temperaturas, encurtar a duração dos ciclos e reduzir a utilização de detergente - podemos diminuir drasticamente a pegada de carbono das nossas rotinas de cuidados com a roupa. Através desta perspetiva, a lavagem de roupa torna-se não apenas uma tarefa, mas um ato de atenção - uma forma de honrar os recursos que foram utilizados para fazer as nossas roupas e o planeta que nos sustenta”.

Para prolongar a vida útil do vestuário e reduzir o seu impacto ambiental, a AEG recomenda os seguintes passos: