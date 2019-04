“Mr Stark, you have become part of a bigger universe. You just don’t know it yet.”

Foi com esta cena, nos créditos do primeiro Iron Man de 2008, que Nick Fury anunciou a Tony Stark o universo da Marvel que este, juntamente com os restantes Avengers, teria de proteger. Passados 22 filmes e mais de 40 horas no grande ecrã, o ciclo da mais famosa equipa de super-heróis chega ao fim com "Avengers: Endgame", que estreou esta semana nas salas portuguesas.

Mas, na realidade, não foram só os Avengers que entraram num novo universo. A maneira como as audiências e os principais estúdios de cinema começaram a olhar para os chamados “filmes de comics” mudou completamente com o sucesso que os filmes de super-heróis quer da Marvel quer da DC (principais estúdios do género) foram acumulando na última década e meia.

Comecemos por olhar para alguns números do iMDB:

Quantos filmes de super-heróis tinham sido produzidos por um dos principais estúdios antes de 2005? Vinte.

Quantos filmes foram produzidos a partir daí e até à data de hoje? Cinquenta e seis (sim leu bem, quase três vezes mais).

Só por aqui conseguimos perceber que este tipo de filmes ganhou uma popularidade em anos recentes que não teve noutros períodos do cinema. Enquanto os blockbusters, antes do inicio deste milénio, costumavam estar ligados a eventos históricos, como é o caso de Titanic e de Braveheart, ou a filmes de ficção cientifica, como Jurassic Park e Terminator, atualmente os lançamentos que mais buzz criam nas audiências e nos media são, por norma, os de super-heróis.

Existem vários estudos que tentam identificar fatores que podem ter contribuído para a maior relevância deste género na cultura pop. Entre eles, é regularmente referenciado o crash da economia mundial em 2008 (que, curiosamente ou não, coincide com o início do universo da Marvel) como uma das principais razões. Numa altura em que várias pessoas ficaram desempregadas, muitos destes filmes em que existe uma separação mais simples do bem e do mal e onde inevitavelmente “tudo acaba bem e o mundo é salvo” serviram de escape para uma geração que não só estava a passar dificuldades, mas que tinha crescido a ler e a colecionar estas histórias que agora começavam a ser cada vez mais adaptadas ao cinema. O crescimento do movimento geek e o aparecimento das redes sociais também contribuíram para que as histórias de super-heróis começassem a ser cada vez mais partilhadas e discutidas, tornando-se um tema do quotidiano, coisa que não acontecia antes, quando eram rotuladas como pertencendo a um nicho.