Contactada pela agência Lusa, fonte da produção da companhia indicou que a peça deveria ter estreado em março deste ano no Teatro das Figuras, em Faro, mas teve de ser cancelada devido às medidas das autoridades de saúde para conter a pandemia de covid-19, e estrear-se-á no Cineteatro D. João V.

O espetáculo, com coreografia e direção artística de Daniel Cardoso, recria, numa conceção contemporânea, a obra de Sergei Prokofiev inspirada num dos clássicos da literatura dramática mais conhecidos de William Shakespeare.

Nesta abordagem coreográfica, Daniel Cardoso procurou desafiar a centralidade das figuras de Romeu e Julieta, multiplicando-as e criando uma arena em que todos os bailarinos, sem exceção, passam a ser Romeus e Julietas, e experimentam diversas formas de amar, segundo a sinopse da peça divulgada pela companhia.

A estreia acontece num ano em que a companhia comemora 15 anos de existência, sob a direção de Daniel Cardoso, com um repertório de mais de meia centena de criações, e tem prevista uma digressão pela Dinamarca, em novembro, com espetáculos já confirmados nas cidades de Aarhus, Vejle, Aalborg, Albertslund e Esbjerg.

Em Faro, onde estava inicialmente prevista a estreia, no Teatro das Figuras, a apresentação de “Romeu & Julieta” ficou agora marcada para os dias 12 e 13 de fevereiro, contando com a participação da Orquestra Clássica do Sul.

A companhia Quorum Ballet estreou-se em dezembro de 2005 nos Recreios da Amadora, onde tem residência, com a apresentação de quatro peças do programa “5 Peças de Daniel Cardoso”.

Tem vindo a apresentar-se em Lisboa, Santa Maria da Feira, Faro, Loulé, Campo Maior, Portalegre e, fora de Portugal, nos Estados Unidos e na Dinamarca, entre outros países.

“Relações”, “Uma Viagem Mágica ao Mundo da Dança”, “Quorum Ballet/Corvos”, “Clepsydra” e “Correr o Fado” são outros programas já produzidos pela companhia, que tem também realizado oficinas com crianças, em parceria com escolas e câmaras municipais.