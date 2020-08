O concerto em Portugal abrirá o recomeço da digressão que a banda tinha previsto para este ano e foi adiada para 2021 por causa da covid-19.

De acordo com a promotora Everything is New, os bilhetes que já tinham sido anteriormente comprados mantêm-se válidos para a nova data de 2021.

O concerto faz parte da digressão "Not In This Lifetime", que começou e 2016 e ainda continua, tendo já passado pelo Passeio Marítimo de Algés em 2017. A banda em palco será composta por Axl Rose (vocais, piano), Duff McKagan (baixo), Slash (guitarra), Dizzy Reed (teclado), Richard Fortus (guitarra rítmica), Frank Ferrer (bateria) e Melissa Reese (teclado).