A transmissão será feita através da página da companhia na Internet – www.ctalmada.pt – que, no mesmo dia, disponibilizará também ‘online’ a mensagem do Dia Mundial do Teatro, este ano da autoria do jornalista, dramaturgo e encenador Shahid Nadeem.

A partir das 21:00, será transmitida em ´streaming` a peça para jovens “O mandarim”, de Eça de Queiroz, com encenação de Teresa Gafeira, o espetáculo programado pela companhia para assinalar a efeméride.

“O mandarim” ficará disponível ‘online’ durante uma semana, e, a partir de 03 de abril, será exibida “Os diretores”, de Daniel Besse, com encenação de Joaquim Benite.

A CTA passará a exibir uma peça nova todas as semanas nesta altura de exceção em que as pessoas devem permanecer em casa devido à epidemia de covid-19, refere um comunicado da CTA.

A CTA junta-se a múltiplas outras estruturas artísticas que passaram a sua atividade para o digital, procurando divulgar as suas criações ao público durante o estado de emergência que se vive em Portugal.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 386 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram cerca de 17.000.

Em Portugal, há 30 mortes, mais sete do que na véspera, e 2.362 infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, que regista mais 302 casos do que na segunda-feira.