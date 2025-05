“Será um espetáculo bilingue, não sabemos ainda muito bem de que forma. Terá uma equipa mista, portuguesa e italiana, no âmbito da internacionalização em que temos vindo a apostar nos últimos tempos”, avançou hoje a diretora artística da Ritual de Domingo, Sónia Barbosa, durante a conferência de imprensa de apresentação da programação até janeiro de 2026.

Sónia Barbosa, que já viveu em Itália, encenará a tragédia mitológica e também a interpretará, acompanhada de Geada Prandi. O texto, que ainda está “na fase da semente”, será da responsabilidade da autora italiana Letizia Russo.

“Ela [Letizia Russo] tem muito fascínio pelo universo clássico da literatura. A literatura clássica interessa-lhe muito e, de vez em quando, vai beber a esses mitos fundadores, mas depois faz coisas completamente novas e diferentes”, contou.

A estreia no Círculo de Criação Contemporânea de Viseu será em formato de temporada. Depois, o espetáculo partirá em digressão para Itália, estando já marcadas apresentações em Roma e Latina.

O responsável pela dramaturgia, encenação e espaço cénico do espetáculo, Cristóvão Cunha, disse aos jornalistas que, nos próximos meses, a Ritual de Domingo dará continuidade não só à sua dimensão internacional, mas também ao trabalho de proximidade com as instituições e associações locais e às coproduções e digressões nacionais.

Exemplo disso é a estreia do espetáculo “Bitoques e campos de bola”, baseado num livro de Rui Macário Ribeiro e que, a partir de 31 de maio, levará o teatro a Travanca de Bodiosa, Repeses, Silgueiros, Vildemoinhos e Santarinho, no concelho de Viseu.

“Para além de falar sobre míticos campos de bola, a maior parte deles abandonados, fala também da relação entre o campo de futebol e o convívio que havia entre as pessoas, com as bifanas e os copos”, afirmou Cristóvão Cunha.

No âmbito de uma parceria com o Núcleo Juvenil de Animação Cultural de Oliveirinha (NACO), de Carregal do Sal, este espetáculo será interpretado por José Batista e José Manuel Figueiredo, que “são mais velhos e trazem muitas memórias desses tempos”, acrescentou.

A programação da Ritual de Domingo - que inclui um total de 28 apresentações públicas - integra ainda mais duas estreias, nomeadamente da terceira edição de “Sangue Novo”, este mês, e de “Um outro Natal”, em dezembro.

Sónia Barbosa, que é docente do curso de Artes Performativas da Escola Superior de Educação de Viseu, explicou que “Sangue Novo” se insere no objetivo de juntar a criação artística ao universo dos estudantes.

Nesta edição, Camila Caetano e Tatiana Luís são as jovens que terão oportunidade de mostrar as suas obras, a partir de textos originais, com tutoria profissional de Sónia Barbosa e Cristóvão Cunha.

No espetáculo “Um outro Natal”, inspirado no conto “Um Natal”, de Truman Capote, será feita uma reflexão sobre as diferentes formas de viver esta época festiva.

“Vamos pegar no texto de Truman Capote e adaptá-lo para os dias de hoje”, disse Cristóvão Cunha, acrescentando que será “uma peça divertida e leve”, interpretada por Ricardo Carneiro.

A Ritual de Domingo dará continuidade ao projeto “Noite Fora – leitura e conversas sobre teatro”, com uma edição de verão em junho e uma de inverno em novembro, e irá repor o espetáculo “Take my breath away”, em outubro.