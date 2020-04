A 73ª. edição do festival estava marcada para maio, a organização já o tinha adiado para finais de junho ou início de julho, por causa da pandemia da doença covid-19, mas admitiu hoje que esse adiamento já não está em cima da mesa.

A informação foi dada em comunicado um dia depois de o Presidente francês, Emmanuel Mácron ter anunciado, num discurso à nação, que o confinamento social no país se estenderá até 11 de maio e que não poderão ocorrer festivais pelo menos até meados de julho.

“É claramente difícil assumir que o Festival de Cannes possa acontecer este ano no formato original”, lê-se no comunicado do festival, dirigido por Thierry Fremaux.

Ainda assim, não foi adiantada qualquer nova data, porque o festival está em conversações, desde segunda-feira, com os profissionais do setor, dentro e fora de França.