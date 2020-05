Em declarações hoje dadas à agência Lusa, a organização do festival, que iria decorrer de 06 a 08 de agosto, junto à praia do Monte Verde, na Ribeira Grande (São Miguel), adiantou que está “a fazer esforços" para que este "se possa realizar ainda este ano, em data ainda por anunciar”, mas “o plano é fazer uma edição de inverno”.

O responsável pelo festival, Jacinto Franco, ressalvou que a intenção “ainda tem de ser aprovada e conversada com os parceiros e com as entidades competentes”, e que o evento poderá ter dois dias, em vez de três, e até ser realizado noutro local.

O cartaz irá “manter os artistas já anunciados, com a possibilidade de mais um ou outro, que já estavam fechados, mas que ainda não tinham sido anunciados”, explicou, acrescentando que o certame não terá “grandes cabeças de cartaz a nível internacional”, devido à incerteza em relação às restrições nas viagens para a região.

“Já estamos a mudar o festival para outra estação do ano, já vai mudar um bocadinho o espírito do festival, se começarmos a alterar tudo, vamos descontextualizá-lo completamente, e essa não é a nossa intenção – queremos manter sempre o mínimo de espírito do Monte Verde, para que as pessoas possam ter um bocadinho daquilo que estavam à espera, que, infelizmente, este ano não vai ser possível”, considerou o organizador.