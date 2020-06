“Este ano é diferente e vamos aproveitar o melhor que este diferente nos traz”, explicou à agência Lusa a responsável pela comunicação da comissão deste ano das Cavalhadas de Vildemoinhos, uma aldeia do concelho de Viseu que já se encontra dentro do perímetro urbano.

Na noite de 23, terça-feira, “um dos pontos altos dos festejos, com a queima do pinheiro com rosmaninho, que este ano não acontecerá, será marcado pelo espetáculo de Cuca Roseta, porque este dia tão importante teria de ter algo” que assinalasse a noite de São João.

“Vamos ter a Cuca Roseta no seu espetáculo Trio Elétrico Portugal à Janela. O percurso está divulgado nas redes sociais e não vai haver paragens. Pedimos que se mantenham em segurança, com as devidas precauções e proteções, porque esta é uma possibilidade de viver o São João em segurança com a presença de uma grande artista”, assumiu.

Cuca Roseta cantará nas ruas de Viseu entre as 19:00 e as 20:00 e, a partir das 21:30 até às 23:00, será nas ruas de Vildemoinhos que o fado, músicas populares e música dos santos se fará ecoar.

Anabela Abreu explicou que, na base do cortejo alegórico, que tradicionalmente todos os anos sai às ruas da cidade, está o cumprimento de uma promessa junto da capela de São João Baptista, no lado oposto da cidade [em relação a Vildemoinhos], e, este ano, “é isso que vai ser evidenciado, porque a promessa tem de ser cumprida”.