Ciclo de Concertos de Coimbra

A edição deste ano realiza-se num formato integralmente digital, com seis pianistas a reunirem-se num concerto único, para assinalar a concretização desta edição. Adriano Jordão, António Victorino d'Almeida, Soni Clavium (Bárbara Serrano e Luís Arede) e H4nds Duo (António Silva e Tiago Nunes) apresentam, a partir das 17:00, na página de Facebook do Ciclo de Concertos de Coimbra obras de diversos compositores como Beethoven, Schubert, Schumann, entre outros.

Concerto sinfónico comentado “Beethoven e os seus seguidores”

No ano da comemoração do 250.º aniversário do nascimento de Beethoven, o Coliseu Porto Ageas apresenta o concerto sinfónico comentado “Beethoven e os seus seguidores", no qual a Orquestra Filarmónica Portuguesa apresenta, entre outras, pautas como a “Valsa do Imperador”, de Strauss II, a primeira das célebres danças húngaras de Brahms, e a “Sinfonia do Novo Mundo” de Dvořák, um hino à descoberta de novos mundos e culturas.

O maestro Osvaldo Ferreira é o mestre de cerimónias e comenta o concerto entre músicas, contando histórias sobre as obras e curiosidades sobre os autores.

11:00 - Coliseu Porto Ageas.

Espetáculo "Simone de Oliveira - A Valsa da Vida"

Este concerto viaja entre a voz de Simone e a cumplicidade vivida em palco com os seus amigos músicos - o saxofone de Armando Ribeiro, o piano de Nuno Feist num concerto que conta ainda com António Zambujo e Sissi Martins & Ruben Madureira e FF como convidados especiais.

18:00 - Teatro Tivoli BBVA.

Espetáculo online de Luís de Matos

Transmitido em live streaming, às 18:00.

Concerto de João Barradas

A Casa da Música, a Fundação Calouste Gulbenkian e a Philharmonie Luxembourg nomearam o músico português João Barradas para integrar o programa ECHO Rising Stars, dedicado a apoiar o desenvolvimento profissional de jovens artistas europeus. O premiado acordeonista tem-se destacado tanto no jazz como na música erudita, tendo já gravado para a editora nova-iorquina Inner Circle Music.

18:00 - Sala Suggia, Casa da Música

Prossegue 12.º Festival ao Largo

Nesta edição, a primeira da responsabilidade de Elisabete Matos, o Millennium Festival ao Largo apresenta uma programação musical centrada como habitualmente na Orquestra Sinfónica Portuguesa (OSP) e no Coro do Teatro Nacional de São Carlos (Coro TNSC), que asseguram um total de seis concertos e uma programação especialmente eclética, direcionada a diferentes públicos: metais e percussão, orquestra de cordas, música de câmara, filme com música ao vivo e repertório coral.

Duas estreias da Companhia Nacional de Bailado, a par de espetáculos de música, teatro e cinema, são propostas da edição deste ano do Festival Ao Largo, que se realiza no Palácio da Ajuda.

Até 25 de julho

Programa:

Concerto de Câmara por elementos da Orquestra Sinfónica Portuguesa, sob a direção de Joana Carneiro.

21:30 - Palácio da Ajuda.

Leituras encenadas "Takeover #2 – Causas Comuns no São Luiz"

O ciclo apresentou quatro sessões de leituras encenadas, sempre no feminino: Maria Velho da Costa por Sara Carinhas, Caryl Churchill por Cristina Carvalhal, escritoras africanas por Nádia Yracema e escritoras brasileiras por Keli Freitas.

Programa:

"Uma Boca Cheia de Pássaros" de Caryl Churchill, com direção de Cristina Carvalhal e interpretação de Bruno Huca, Cristina Carvalhal, Gustavo Salvador Rebelo, Júlia Valente, Luís Gaspar, Madalena Palmeirim e Sofia de Portugal,

19:00 - Sala Mário Viegas, Teatro São Luiz.

Fazer a Festa - Festival Internacional de Teatro para a Infância e Juventude

O Teatro Art' Imagem, Pé de Vento, Chão d'Oliva, Te-Ato e os galegos Elefante Elegante, foram as cinco companhias que apresentaram espetáculos na edição deste ano. O festival decorreu ao ar livre, nos Jardins da Quinta da Caverneira, em Águas Santas/Maia, numa iniciativa do Teatro Art'Imagem em colaboração com a Câmara Municipal da Maia.

Programa:

18:00 - Teatro “Lobo Bobo” - “Elefante Elegante” (Galiza/Espanha)

19:00 - Lançamento de “Novos Cadernos Fazer a Festa”, nº 3

19:30 - Sessão de encerramento

Jardins da Quinta da Caverneira.