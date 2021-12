NACIONAIS

"ERRÔR" - Linda Martini

Data de lançamento - 25 de fevereiro

O que já se sabe? - Do sexto álbum, novamente editado pela Sony Music, farão parte as três canções já conhecidas este ano: “E não sobrou ninguém”, “Horário de Verão” e “Taxonomia”.

Por anunciar - Márcia

Data de lançamento - Primeiro trimestre de 2022

O que já se sabe? - O sucessor de “Vai e Vem” sairá pela Arraial, selo discográfico da agência Arruada, que representa a artista. Em entrevista à Blitz, confessou que o disco nasce de uma interrogação: “como é que abordo uma canção, agora que já sei transmitir, já sei onde quero que entre determinado instrumento e já sei reproduzir esse instrumento?”

"ígneo” - benji price

Data de lançamento - Primeiro trimestre de 2022

O que já se sabe? - O primeiro longa-duração do muy aclamado produtor surge depois de várias colaborações nos últimos anos (ProfJam, Diogo Piçarra, Plutónio, entre outros). A acompanhar a edição a solo, pela Sony Music, João Ferreira (benji price) estreia-se ao vivo no Tivoli BBVA, em Lisboa, a 4 de março. "Girassóis", single lançado em novembro, é o primeiro avanço.

Por anunciar - Branko

Data de lançamento - Primeiro semestre de 2022

O que já se sabe? - Tal como "Nosso" (2019), o próximo álbum também será editado pela Enchufada (editora independente fundada pelo próprio e por Kalaf Ângelo em 2006). No novo registo nada se sabe, só duas datas de agenda. Branko atua no dia 18 de março 2022 na Super Bock Arena, mas antes pisa o placo da próxima edição do festival ID NO LIMITS no Estoril, no mês de fevereiro.

"Judite" - Marco Rodrigues

Data de lançamento - Primeiros meses do ano

O que já se sabe? - O disco tem o nome da mãe do fadista, que faleceu em janeiro de 2020, e será o sexto álbum da carreira de Marco Rodrigues. "Amar Para Sofrer", tema escrito por Diogo Piçarra, é o último dos avanços do novo disco de originais.

Por anunciar - Frankie Chavez

Data de lançamento - Por anunciar

O que já se sabe? - O sucessor de "Double or Nothing", de 2017, será cantado em português. "Posso avançar que vou cantar em português. No disco todo! Para mim também é uma grande novidade, mas não foi forçado", revelou o guitarrista, cantor e compositor à Blitz.

Por anunciar (EP) - Bokor

Data de lançamento - Primeiro semestre de 2022

O que já se sabe? - O EP de estreia de Cristina Bokor Rogeiro, que assina com o nome do meio, será editado também pela Arraial. A cantora e compositora estreou-se este verão com o single “Mesmo a Saber”.

Por anunciar (EP) - IRMA

Data de lançamento - Por anunciar

O que já se sabe? - "Próxima vez" foi o tema de avanço deste EP, previsto para 2022. Depois de “Vejo-te Aqui”, música que lançou este ano em colaboração com Tiago Nacarato, a artista prepara agora o sucessor do seu álbum de estreia, “Primavera”.

INTERNACIONAIS

Por anunciar - Kendrick Lamar

Data de lançamento - Por anunciar

O que já se sabe? - Pouco se sabe do sucessor de "Damn", disco aclamado pelo público e pela crítica, editado em 2017. No entanto, um comunicado publicado no seu site em agosto deixou antever que o título poderá ser "Oklama".

"Covers" - Cat Power

Data de lançamento - 14 de janeiro

O que já se sabe? - "Covers” completa a trilogia iniciada em 2000 com “The Covers Record” seguida com “Jukebox” de 2008. Além de “Bad Religion” de Frank Ocean, e “A Pair of Brown Eyes” de The Pogues, “Covers” de Cat Power conta ainda com as versões da cantora de músicas de Nick Cave, Lana Del Rey, Iggy Pop, entre outros.

"Earthling" - Eddie Vedder

Data de lançamento - Previsto para fevereiro

O que já se sabe? - Do sucessor de "Ukulele Songs" (2011) ainda só se conhece o single 'Long Way'.

"C’mon You Know" - Liam Gallagher

Data de lançamento - 27 de maio

O que já se sabe? - Além da capa, só que o disco será o moto para o seu maior concerto de sempre a solo em junho de 2022 — e num lugar onde já foi muito feliz. Há 25 anos, em Knebworth, deu dois concertos com os Oasis para 250 mil pessoas.

"Motomami" - Rosalía

Data de lançamento - Por anunciar

O que já se sabe? - Quatro anos depois de "El Mal Querer", e já como um nome de peso na cena latina, a artista catalã publicou um teaser do Instagram, onde se podem ouvir 15 segundos da faixa-título.

"Chloe and the Next 20th Century" - Father John Misty

Data de lançamento - 8 de abril

O que já se sabe? - O quinto disco de Josh Tillman, mais conhecido por Father John Misty, foi confirmado há poucos dias — até então era apenas um desejo de muitos fãs e de alguma imprensa especializada. O anúncio não feito pela via tradicional, mas sim com o envio de disco de vinil aos fãs na mailing list da Bella Union (editora), contendo uma mensagem gravada.

Por anunciar - Arctic Monkeys

Data de lançamento - Por anunciar

O que já se sabe? - Já há tour (que inclusive passa por Portugal), falta um novo álbum. O de sucessor de "Tranquility Base Hotel & Casino" sai em 2022? Sim, confirmou o baterista da banda, Matt Helders, numa entrevista em novembro à BBC Radio.

"Crash" - Charli XCX

Data de lançamento - 18 de março

O que já se sabe? - O nome daquela que já foi considerada "a popstar do futuro" é bastante consensual na listas de álbuns mais aguardados para 2022. Para já ainda só se conhece "TV Heaven", onde surge acompanhada por Caroline Polachek e Christine and the Queens. Já agora, a lista dos créditos de "Crash" inclui: Rina Sawayama, Oneohtrix Point Never, AG Cook, George Daniel (The 1975) e Ariel Rechtshaid.

"Once Twice Melody" - Beach House

Data de lançamento - 19 de janeiro e 18 de fevereiro

O que já se sabe? - A dupla de 'dream pop' não faz a coisa por menos. Vem aí um duplo álbum, que tem sido dado a conhecer aos pouquinhos. Os dois primeiros "capítulos" já se encontram disponíveis para escuta (aqui). Para ouvir os outros dois (que completam os discos) é mesmo preciso esperar por 2022.

"Dragon New Warm Mountain I Believe in You" - Big Thief

Data de lançamento - 11 de fevereiro

O que já se sabe? - Mais um disco duplo. Do novo registo de estúdio do quarteto indie radicado em Brooklyn, Nova Iorque, já se conhecem sete temas — ao todo serão 20, revelou a banda à publicação Mojo.

"Extreme Witchcraft" - Eels

Data de lançamento - 28 de janeiro

O que já se sabe? - O 14º álbum da banda de Mark Oliver Everett tem dedo do produtor John Parish (PJ Harvey, Aldous Harding, Dry Cleaning), o que aumenta a curiosidade. "Good Night on Earth” foi o primeiro avanço.