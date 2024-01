Em entrevista à revista Clash, no final do mês passado, o guitarrista confessou que conversa quase todos os dias com a estrela internacional e revelou: “Ele é uma ótima companhia. É muito inteligente. Mas também é um musicólogo maravilhoso, que realmente acompanha o que há de novo. Quando ele se apega a alguém, ele é sincero sobre isso, eu por vezes finjo gostar de pessoas que não tenho certeza se gosto, porque elas parecem ser incrivelmente simpáticas”.

Disse também que Elton ficou um pouco perdido depois da conclusão da sua digressão de despedida e está ansioso por voltar a trabalhar. Por esse motivo terá ligado a Brandi Carlile, visto já terem trabalhado juntos, a última vez no palco em 2022, no Dodgers Stadium, na Califórnia, Estados Unidos, e desde essa altura são bastante próximos.

Esta proximidade já tinha sido demonstrada pela própria Brandi Carlile, quando revelou à revista PEOPLE em 2021: “Acho que nos encontramos na posição de sermos almas gémeas. A nossa amizade é incrível”.

A Clash avança ainda que as gravações começaram pouco depois dos primeiros contactos entre os artistas e o álbum foi concluído em apenas duas semanas. “O Elton está tão perdido por não saber o que fazer a seguir. Ele acabou de ir para Los Angeles para gravar um álbum com Brandi Carlile. Eles fizeram um álbum juntos em duas semanas. Diz que é uma das melhores coisas que já fizeram”, sublinha Pete Townshend.

Não existe ainda nenhuma confirmação oficial da parte de Elton John sobre um novo álbum, quando este sairá ou se está efetivamente concluído.

Recorde-se que o cantor britânico abandonou os palcos em 2023 depois da conclusão da Farewell Yellow Brick Road, uma série de concertos que começou na América do Norte em 2018, e terminou com dois concertos em Estocolmo em julho do ano passado.

De acordo com a revista Billboard, esta foi uma das tours mundiais com maiores receitas de bilheteira de sempre, sendo a primeira a atingir os 900 milhões de dólares (820 milhões de euros) em vendas de bilhetes.

No final do último concerto do cantor, Elton confirmou que "nunca mais faria uma tour", mas poderia vir a fazer uma "coisa única" no futuro.