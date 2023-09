Virgens Suicidas

Qual é a história?

Nos anos 70, numa conservadora cidade americana, Cecilia Lisbon, com apenas 13 anos, tenta suicidar-se. Cecilia é uma de 5 irmãs adolescentes, filhas de pais super-protetores, e este incidente vai impactar a vida de toda a família.

Filme que marca a estreia de Sofia Coppola na realização, “Virgens Suicidas” é a adaptação de um romance de Jeffrey Eugenide com o mesmo nome e estreou em 1999, com banda sonora dos franceses Air.

Quem entra no filme?

Do elenco fazem parte James Woods, Kathleen Turner Kirsten Dunst, Josh Harnett, Hayden Christensen e Danny DeVito.

Onde ver?

Prime Video

Ordinary People

Qual é a história?

Abalada pela morte prematura do seu filho mais velho num acidente de barco, a família Jarret tenta lidar com as consequências dessa perda. O irmão mais novo, em tratamento psiquiátrico, sente-se responsável pelo ocorrido, ao passo que a mãe faz questão de manter as aparências.

Baseado num romance homónimo de 1976, escrito por Judith Guest, o filme marca a estreia de Robert Redford como realizador e venceu 4 Óscares: Melhor Filme, Melhor Ator Secundário, Melhor Realizador e Melhor Argumento Adaptado.

Quem entra no filme?

Do elenco fazem parte Donald Sutherland, Mary Tyler Moore (nomeada para Oscar de Melhor Atriz pelo papel), Judd Hirsch (nomeado para Oscar de Melhor Ator Secundário pelo papel) e Timothy Hutton, que venceu o Oscar de Melhor Ator Secundário por este papel.

Onde ver?

YouTube Movies

Dia Mundial de Prevenção do Suicídio Se tem sintomas de depressão ou tem pensamentos de suicídio saiba quem pode e deve contactar em caso de necessidade. NÚMERO EUROPEU DE EMERGÊNCIA 112 SERVIÇO DE ACONSELHAMENTO PSICOLÓGICO (SNS 24) 808 24 24 24 SOS VOZ AMIGA Horário:

15h30 – 0h30 Contacto Telefónico:

213 544 545

912 802 669

963 524 660

sosvozamiga.org CONVERSA AMIGA Horário:

15h00 – 22h00 Contacto Telefónico:

808 237 327

210 027 159 VOZES AMIGAS DE ESPERANÇA DE PORTUGAL Horário:

16h00 – 22h00 Contacto Telefónico:

222 030 707 TELEFONE DA AMIZADE Horário:

16h00 – 23h00 Contacto Telefónico:

222 080 707 VOZ DE APOIO Horário:

21h00 – 24h00 Contacto Telefónico:

225 506 070

Email: sos@vozdeapoio.pt

The Hours

Qual é a história?

Três mulheres, em três momentos diferentes no tempo, estão “ligadas” entre si através de Mrs. Dalloway, romance de 1925 de Virginia Woolf.

O filme, que é baseado num romance escrito por Michael Cunningham. é realizado por Stephen Daldry (Billy Elliot, The Reader) e foi nomeado para 9 Oscars, tendo Kidman vencido o de Melhor Atriz pelo seu papel como Virginia Woolf, escritora inglesa que lutou contra a depressão.

Quem entra no filme?

Do elenco fazem parte Meryl Streep, Julianne Moore, Nicole Kidman, Ed Harris, John C. Reilly, Jeff Daniels, Miranda Richardson, Allison Janney, Toni Collette e Claire Danes.

Onde ver?

Apple TV

Girl Interrupted

Qual é a história?

Depois de uma tentativa de suicídio, Susanna, de 18 anos, é internada contra a sua vontade num hospital psiquiátrico, onde conhece uma série de mulheres com problemas mentais.

Baseado no livro biográfico de Susanna Kaysen, que retrata precisamente o seu tempo numa instituição psiquiátrica nos anos 60, o filme é realizado por James Mangold (que mais tarde seria nomeado ao Oscar pelo seu trabalho de realização no filme Ford v Ferrari) e valeu a Angelina Jolie o Oscar de Melhor Atriz Secundária pelo seu papel.

Quem entra no filme?

Do elenco fazem parte Winona Ryder, Brittany Murphy, Elisabeth Moss, Jared Leto, Jeffrey Tambor, Vanessa Redgrave, Whoopi Goldberg e Angelina Jolie,

Onde ver?

Netflix

A Star Is Born

Qual é a história?

Jackson Maine, um famoso cantor country-rock americano, apaixona-se por uma jovem cantora, Ally, ajudando-a a chegar ao estrelato, enquanto a sua própria carreira, afundada no alcoolismo, segue em espiral descendente.

Realizado por Bradley Cooper, que interpreta o papel de Jackson, o filme foi nomeado para 9 Oscars tendo vencido na categoria de Melhor Canção com “Shallow”.

Quem entra no filme?

Do elenco fazem parte Bradley Cooper, Lady Gaga, Sam Elliott e Dave Chapelle

Onde ver?

Netflix