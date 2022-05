"Doctor Stange in the Multiverse of Madness" já estreou nos cinemas nacionais e a Mariana Santos e o Miguel Magalhães já o viram — e têm bastante para dizer. Pondo isto, é quase escusado referir que o último filme da Marvel foi o tema principal do episódio mais recente do podcast Acho Que Vais Gostar Disto.

Na sua essência, este filme é a Marvel a regressar ao mundo paralelo criado pelo Homem-Aranha em "Spider-Man: No Way Home". Na realidade, é a oportunidade para que "Dr. Estranho" (Benedict Cumberbatch) e os seus feitiços se aventurem por mundos alternativos assustadores, negros e difusos, numa história que se cruza com a jornada pessoal (e magia) de Scarlet Witch aka Wanda (Elizabeth Olsen). Sam Raimi (responsável pela trilogia dos Homen-Aranha nos anos 2000, mas que é conhecido por ser o cineasta de autor de "The Evil Dead" e outros) realiza a partir do guião de Michael Waldron ("Loki") e juntos criaram o 28.º enredo do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) que vai puxar pela memória de "WandaVision" e "Loki".