De acordo com o sítio ‘online’ do prémio, que teve início no dia 03 de fevereiro, as provas de seleção para as finais – que decorrem no sábado – realizam-se hoje, durante todo o dia.

O júri do prémio selecionou um total de 80 bailarinos – 44 raparigas e 36 rapazes – entre 363 candidatos de 40 países, para participar nesta edição de 2019.

Ambos os bailarinos portugueses são alunos da Escola de Dança do Conservatório Nacional (EDCN), em Lisboa, de onde foi selecionado um terceiro bailarino, José Pedro Costa, entre os dez candidatos provenientes de Portugal.

Contactada pela agência Lusa, fonte da EDCN indicou que José Pedro Costa acabou por desistir do concurso, por ter sofrido uma lesão.

No quadro dos candidatos selecionados constam ainda seis de nacionalidade brasileira: João Da Silva, da Ballet Vórtice, Nathan Fernandes da Fonseca, do Studio Arte Dança, Glayson Mendes, do Ballet Marcia Sampaio, Vítor Oliveira Pires, da Companhia Circuito de Danças Clássicas Jolles Salles, Thiago Victor Santana, da Escola do Teatro Bolshoi, todas no Brasil, e ainda Gabriel Figueiredo, da John Cranko School, na Alemanha.