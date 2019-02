De acordo com o comunicado divulgado hoje, de um total de 74 candidatos de todo o mundo, o júri escolheu os portugueses António Ferreira e Alexandre Joaquim, estando este último, aluno do Centro Internacional de Dança Rosella Hightower, em Marselha, inicialmente identificado como francês na lista de participantes.

António Ferreira, de 15 anos, é aluno da Escola de Dança do Conservatório Nacional, em Lisboa.

Do Brasil foram escolhidos João Vítor da Silva, do Ballet Vórtice, localizado em Uberlândia, no estado de Minas Gerais, e Gabriel Figueiredo, da John Cranko School, em Estugarda, na Alemanha.

“Os 74 candidatos de todo o mundo atuaram no palco do Teatro Beaulieu durante as seleções que tiveram lugar hoje. Ao longo da semana, ensaiaram com prestigiados profissionais do mundo da dança como a diretora da Escola de Dança da Ópera de Paris, Elisabeth Platel. Os nove membros do júri observaram os candidatos múltiplas vezes antes de revelarem as suas escolhas finais”, pode ler-se no comunicado da organização.

O potencial dos bailarinos foi avaliado tendo por critérios “a facilidade técnica, o talento, a habilidade para dar uma resposta imaginativa e sensível à música e ao comunicar com movimentos claros, entre outros”.