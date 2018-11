Para o diretor artístico, Macau é o local "mais cinematográfico do mundo".

“O mundo da língua chinesa é uma cultura vibrante”, completou o diretor artístico do festival, Mike Goodridge. Filmes do interior da China, Taiwan e até mesmo da Malásia integram a nova secção.

A novidade do ano é a secção “novo cinema chinês”, com seis filmes dedicados à língua chinesa. É a grande aposta “para reforçar a programação do festival”, destacou Senna Fernandes.

“Hotel Império”, do realizador Ivo Ferreira, regressa ao grande palco das filmagens, onde será exibido pela primeira vez, depois da estreia mundial em Pingyao, no nordeste da China.

Distinguido em maio com o Grande Prémio da Semana da Crítica de Cannes, "Diamantino", a primeira longa-metragem de ficção de Gabriel Abrantes e Daniel Schmidt, será exibido na secção não competitiva de filmes “Flying Dagger”.

Apesar das novidades, a “fórmula repete-se”, frisou Goodridge, referindo-se “ao melhor alinhamento possível”. O britânico deu ênfase a vários filmes recentes, alguns exibidos apenas nos festivais de Veneza ou Toronto.

“Green Book”, o filme que abre o festival no dia 8 de dezembro, venceu o Grande Prémio do Público no festival de Toronto.

Destaque também para os filmes "Roma" (EUA/México) e "U-July 22(Noruega), na secção não competitiva "Best of Fest Panorama". O primeiro, de Alfonso Cuarón, foi o primeiro da Netflix a vencer um dos principais preémios de cinema: o Leão de Ouro do Festival de Veneza. O segundo, de Erik Poppe, foi nomeado para o Urso de Ouro, em Berlim.

Presente no festival vai estar o ator Nicolas Cage, designado embaixador do terceiro festival internacional de cinema de Macau (IFFAM, na sigla em inglês).

A terceira edição realiza-se entre os dias 8 e 14 de dezembro.

Em 2017, o filme "Hunting Season", da realizadora argentina Natalia Garagiola, ganhou o prémio de melhor filme do segundo festival internacional de cinema de Macau, e o francês Xavier Legrand conquistou a distinção de melhor realizador com "Custody", um 'thriller' sobre terrorismo doméstico.