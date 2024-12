Em comunicado, a organização dá conta de que graças às doações feitas até agora para a campanha “A Camisola Mais Valiosa do Mundo”, vai ser possível expandir o programa de visitas hospitalares dos Doutores Palhaços a um novo hospital já no próximo ano.

A campanha decorre até ao dia 31 de dezembro e tem como imagem uma camisola do Mundial de Futebol de 2018, assinada pelos jogadores e doada por um adolescente de 16 anos, antes de morrer, que desta forma quis retribuir o trabalho dos “doutores palhaços”.

“A Camisola Mais Valiosa do Mundo” acaba por ser também uma homenagem ao sonho de um menino, o João, que passou a maior parte dos seus 16 anos no hospital.

“O sonho do João, que é o coração desta campanha, era que os Doutores Palhaços levassem alegria a mais crianças hospitalizadas, e é para nós uma enorme felicidade anunciar que vamos conseguir concretizar este sonho”, explica Anabela Possidónio, diretora geral da Operação Nariz Vermelho, citada no comunicado.

A responsável admite que, se até ao final do ano mais pessoas contribuírem para a campanha, será possível chegar a um segundo novo hospital.

A ONV adianta que qualquer pessoa, em qualquer ponto do mundo, pode doar para a campanha, seja por MBWay, transferência bancária ou outras formas, todas apresentadas no site da campanha: www.acamisolamaisvaliosadomundo.pt.

A campanha decorre até ao dia 31 de dezembro, pelo que ainda é possível ajudar a concretizar o sonho do João de “chegar a todas as crianças hospitalizadas no Serviço Nacional de Saúde”.

Contando já com o novo hospital que a ONV vai começar a visitar em 2025, os Doutores Palhaços vão a 22 hospitais, de norte a sul, passando por mais de 160 serviços pediátricos e organizando cerca de 53 mil encontros anuais com as crianças que estão nos hospitais.

Constituída oficialmente em 2002, a ONV é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), cuja principal missão é “assegurar de forma contínua um programa de intervenção nos serviços pediátricos (…) através da visita de palhaços profissionais”.