O objetivo da sessão “O resto devem conhecer do cinema”, que decorreu na noite de quarta-feira, no âmbito das conferências Fórum do Futuro, organizadas pela Câmara do Porto, era explicar por que as peças da Grécia clássica ainda hoje inspiram os autores contemporâneos.

Mas o dramaturgo Martin Crimp acabou a montar “um teatro anatómico” na sala, autopsiando as suas formas de inspiração e a forma como produz as suas mais conhecidas peças teatrais.

O nome da sessão é também o título da sua mais recente obra - que terá estreia nacional no teatro São João, no Porto, em março de 2019 -, “O resto devem conhecer do cinema” (“The rest will be familiar to you from the cinema”), uma expressão que, confessou Crimp, nasceu de um equívoco de criança.

Mas, afinal, explica o dramaturgo, toda a peça é construída em artifícios e inesperadas decisões: “Eu tinha uma data-limite apertada, por isso peguei na estrutura de uma peça de Eurípides”, "As Fenícias".

E manteve-se próximo da obra do dramaturgo grego, percebendo a eficácia dramática da obra e das personagens.

Quando se tentou afastar de Eurípides, em nome da criatividade, recuou: “Não queria deitar o bebé fora com a água do banho”.