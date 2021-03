Os nomeados (em atualização)

Melhor filme

“The Father”

“Judas and the Black Messiah”

“Mank”

“Minari”

“Nomadland”

“Promising Young Woman”

“Sound of Metal”

“The Trial of the Chicago 7″

Melhor realização

Thomas Vinterberg (“Another Round”)

David Fincher (“Mank”)

Lee Isaac Chung (“Minari”)

Chloe Zhao (“Nomadland”)

Emerald Fennell (“Promising Young Woman”)

Melhor ator

Riz Ahmed (“Sound of Metal”)

Chadwick Boseman (“Ma Rainey’s Black Bottom”)

Anthony Hopkins (“The Father”)

Gary Oldman (“Mank”)

Steven Yeun (“Minari”)

Melhor atriz

Melhor ator secundário

Sacha Baron Cohen (“The Trial of the Chicago 7”)

Daniel Kaluuya (“Judas and the Black Messiah”)

Leslie Odom Jr. (“One Night in Miami”)

Paul Raci (“Sound of Metal”)

Lakeith Stanfield (“Judas and the Black Messiah”)

Melhor atriz secundária

Maria Bakalova (“Borat Subsequent Moviefilm”)

Glenn Close (“Hillbilly Elegy”)

Olivia Colman (“The Father”)

Amanda Seyfried (“Mank”)

Youn Yuh-jung (“Minari”)

Melhor argumento adaptado

Sacha Baron Cohen (“Borat Subsequent Moviefilm”)

Florian Zeller e Christopher Hampton (“The Father”)

Chloe Zhao (“Nomadland”)

Kemp Powers (“One Night in Miami”)

Ramin Bahrani (“The White Tiger”)

Melhor argumento original

Will Berson, Shaka King, Keith Lucas e Kenny Lucas (“Judas and the Black Messiah”)

Lee Isaac Chung (“Minari”)

Emerald Fennell (“Promising Young Woman”)

Derek Cianfrance, Abraham Marder, Darius Marder (“Sound of Metal”)

Aaron Sorkin (“The Trial of the Chicago 7”)

Melhor fotografia

Sean Bobbitt (“Judas and the Black Messiah”)

Erik Messerschmidt (“Mank”)

Dariusz Wolski (“News of the World”)

Joshua James Richards (“Nomadland”)

Phedon Papamichael (“The Trial of the Chicago 7”)

Melhor filme estrangeiro

“Another Round”

“Better Days”

“Collective”

“The Man Who Sold His Skin”

“Quo Vadis, Aida?”

Melhor documentário

“Collective”

“Crip Camp”

“The Mole Agent”

“My Octopus Teacher”

“Time”

Melhor documentário em curta-metragem

“Colette”

“A Concerto Is a Conversation”

“Do Not Split”

“Hunger Ward”

“A Love Song for Latasha”

Melhor curta-metragem

“Burrow”

“Genius Loci”

“If Anything Happens I Love You”

“Opera”

“Yes-People”

Melhor curta-metragem de animação

“Feeling Through”

“The Letter Room”

“The Present”

“Two Distant Strangers”

“White Eye”

Melhor filme de animação

“Onward”

“Over the Moon”

“A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon”

“Soul”

“Wolfwalkers”

Melhor produção artística

Melhor montagem

“The Father”

“Nomadland”

“Promising Young Woman”

“Sound of Metal”

“The Trial of the Chicago 7”

Melhor caracterização

“Emma”

“Hillbilly Elegy”

“Ma Rainey’s Black Bottom”

“Mank”

“Pinocchio”

Melhor guarda-roupa

“Emma”

“Ma Rainey’s Back Bottom”

“Mank”

“Mulan”

“Pinocchio”

Melhor banda sonora original

“Da 5 Bloods”

“Mank”

“Minari”

“News From the World”

“Soul”

Melhor canção

“Fight For You” from “Judas and the Black Messiah”

“Hear My Voice” from “The Trial of the Chicago 7”

“Husavik” from “Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga”

“lo Sì (Seen)” from “The Life Ahead (La Vita Davanti a Se)”

“Speak Now” from “One Night in Miami…”

Melhor montagem de som

Melhor mistura de som

Melhores efeitos visuais

“Love and Monsters”

“The Midnight Sky”

“Mulan”

“The One and Only Ivan”

“Tenet”

A cerimónia estava inicialmente marcada para 28 de fevereiro, mas acabou por ser adiada para abril por causa da pandemia da Covid-19.

A pandemia irá obrigar a alterações à cerimónia de entrega do principal galardão da indústria cinematográfica norte-americana, os Óscares, que irá realizar-se presencialmente e em direto de várias salas, além do emblemático Dolby Theatre de Hollywood.

“Para criar o espetáculo vivo que a nossa audiência mundial quer ver, adaptando-nos aos constrangimentos da pandemia, a cerimónia será difundida em direto a partir de múltiplos locais, entre eles o emblemático Dolby Theatre", habitual palco no bairro de Hollywood, Los Angeles, adiantou a Academia.

Apesar das altas expetativas da Academia, a cerimónia terá lugar num ambiente de crise na indústria cinematográfica dos Estados Unidos, onde grande parte das salas de cinema se encontra fechada devido à pandemia, e também com a paragem de muitas das grandes produções que estavam em filmagem.

A solução de realizar a cerimónia em mais do que um palco não é nova, tendo nos anos 1950 os Óscares sido entregues em simultâneo em Los Angeles e Nova Iorque, até que passou a realizar-se exclusivamente no maior cidade do Estado da Califórnia.

Ainda que esteja por confirmar de que forma será distribuída a cerimónia pelas diferentes salas de espetáculo, já é conhecido que a montagem do espetáculo estará a cargo de Steven Soderbergh​​​​​​​, Stacey Sher, Jesse Collins. Realizador do filme “Traffic” (2000), galardoado com um Óscar, Soderbergh rodou também "Contagion" (2011), cuja história de um vírus mortal que causa o pânico na população em muito se assemelha à realidade de 2021.

À semelhança do que aconteceu com os Globos de Ouro, os prémios de cinema e televisão da Associação da Imprensa Estrangeira em Hollywood, as plataformas de 'streaming' podem ser as grandes protagonistas.

Portugal (novamente de fora) à corrida

O filme "Vitalina Varela", de Pedro Costa, ficou de fora dos 15 finalistas para uma nomeação para o Óscar de Melhor Filme Internacional.

A longa-metragem de Pedro Costa tinha sido considerada elegível em janeiro passado, quando a academia norte-americana revelou os 93 filmes candidatos a uma nomeação ao Óscar de Melhor Filme Internacional. "Vitalina Varela" já não chegou à lista de 15 filmes finalistas anunciada no início de fevereiro.

De acordo com a organização dos Óscares, são finalistas os filmes "Another Round" (Dinamarca), "Quo Vadis, Aida?" (Bósnia Herzegovina), "La llorona" (Guatemala), "El agente topo" (Chile), "Charlatan" (República Checa), "Deux" (França), "Better days" (Hong Kong), "Sun children" (Irão), "Night of the kings" (Costa do Marfim), "Ya no estoy aqui" (México), "Hope" (Noruega), "Collective" (Roménia), "Dear comrades!" (Rússia), "A Sun" (Taiwan) e "The man who sold his skin" (Tunísia).

Apesar de anualmente submeter uma obra candidata aos Óscares, Portugal nunca teve qualquer filme entre os nomeados para o prémio de melhor filme estrangeiro, em língua não inglesa, categoria recentemente renomeada de Melhor Filme Internacional.

No entanto, a curta-metragem norte-americana “Kapaemahu”, que conta com direção de animação do português Daniel Sousa, é finalista a uma nomeação para os prémios de cinema Óscares, revelou a Academia de Hollywood, nos Estados Unidos.

A história de “Kapaemahu” assenta na tradição da cultura mahu, do estado norte-americano Havai, e é narrada na língua indígena Olelo Niihau.

O filme já passou por mais de uma centena de festivais depois de se ter estreado em 2020 no de Tribeca, nos Estados Unidos, onde foi premiado.

Nascido em Cabo Verde em 1974, Daniel Sousa viveu em Portugal até à adolescência e radicou-se depois nos Estados Unidos, onde se formou na Escola de Design de Rhode Island.

Além de “Feral”, Daniel Sousa assinou as curtas-metragens de animação “Minotaur”, “Fable”, “The windmill” e “Drift”.