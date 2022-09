O que é um clube de leitura? Será um espaço onde amantes das letras se juntam em torno dos seus livros preferidos e outras obras por descobrir? Sim, mas não só. E não esqueçamos o seu potencial de promover a literacia e apoiar os escritores.

Sejam presenciais ou virtuais, os clubes são também uma forma de combate à solidão, espaços de convivência que permitiram experiências de comunhão durante os confinamentos da pandemia. E podem também ser arenas de discussão onde se trocam ideias díspares de forma saudável num mundo cada vez mais polarizado.

É esse o propósito do clube de leitura "É Desta Que Leio Isto" que na 92ª edição da Feira do Livro de Lisboa desafia responsáveis de outros clubes de leitura a discutir o impacto na leitura, nas conversas sobre o mundo e também, claro, nos autores.

A sessão decorrerá no dia 3 de setembro, às 17:00, no Palco da Praça Amarela.

No painel de convidados constam Analita Alves dos Santos, do clube de leitura «Encontros Literários O Prazer da Escrita», Joana da Silva, do clube de leitura e podcast "Livra-te", e Maria João Covas, responsável pelo canal de Youtube "Livros? Gosto" e promotora de iniciativas de leitura.

Vai também participar o jornalista e escritor Manuel Jorge Marmelo, para dar a perspetiva de um autor perante o trabalho dos clubes de leitura.

Nascido no Porto em 1971, Manuel Jorge Marmelo vem trilhando um percurso na literatura desde 1996, com o lançamento de "O Homem que Julgou Morrer de Amor". Desde então, publicou romance, crónica, memórias, conto e livros infantis.

Distinguido com vários prémios — onde constam o Prémio Literário Casino da Póvoa/Correntes d'Escritas 2014 por "Uma Mentira Mil Vezes Repetida", o Grande Prémio do Conto Camilo Castelo Branco de 2005 por "O Silêncio de um Homem Só" —, destacam-se ainda obras como "Tropel", "Macaco Infinito", "O Tempo Morto é um Bom Lugar" e "O Amor é Para os Parvos". Este ano lançou o romance "A Última Curva do Caminho", pela Porto Editora, e "O que Acontece Quando Não se Passa Nada no Teatro Art’Imagem", pela Companhia das Ilhas.

Se ainda não nos conhece, o "É Desta Que Leio Isto" é um grupo de leitura promovido pela MadreMedia e por Elisa Baltazar, co-fundadora do projeto de escrita "O Primeiro Capítulo”.

Lançado em maio de 2020, foi criado com o propósito de incentivar à leitura e à discussão à volta dos livros. Já folheámos as páginas de livros de autores como Luís Sepúlveda, George Orwell, José Saramago, Dulce Maria Cardoso, Harper Lee, Valter Hugo Mãe, Gabriel García Marquez, Vladimir Nabokov, Afonso Reis Cabral, Philip Roth, Chimamanda Ngozi Adichie, Jonathan Franzen, Isabel Lucas, Maria do Rosário Pedreira, Milan Kundera, Joan Didion, Eça de Queiroz e Patricia Highsmith, sempre com a presença de convidados especiais que nos ajudam à discussão, interpretação, troca de ideias e, sobretudo, proporcionam boas conversas.

Nas últimas sessões tivemos o privilégio de contar com autores como Teolinda Gersão, Afonso Cruz, Tânia Ganho, Filipe Melo e Juan Cavia, José Luís Peixoto, João Tordo e Álvaro Laborinho Lúcio, que falaram sobre as suas obras.

Para além dos encontros mensais para discussão de obras literárias, o clube conta com um grupo no Facebook, com mais de 2400 participantes, que visa fomentar a troca de ideias à volta dos livros, dos seus autores e da escrita e histórias que nos apaixonam.

A 92.ª edição da Feira do Livro de Lisboa decorre até 11 de setembro no Parque Eduardo VII, em Lisboa, sendo uma iniciativa a cargo da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL).