Conhecido por improvisar sobre música eletrónica com letras humorísticas ou mesmo simplesmente performativas, Marc Rebillet apresentou-se em palco, no primeiro dia do Super Bock Supr Rock, que decorre até sábado, no Meco, em tronco num de boxers e ténis. Uma figura excêntrica, como esperava quem já o conhecia, e que contou com uma assistência entusiasta.

A carreira musical de Rebillet começou em 2016, através de vídeos que publicou no YouTube e transmissões ao vivo em que improvisava músicas a partir do local onde se encontrava, fosse a sua casa ou um quarto de hotel.

Os vídeos foram conquistando fãs que, por sua vez, os partilharam nas redes sociais, fosse em grupos mais circunscritos do Reddit ou no Facebook. Nasceu assim uma comunidade que passou a integrar as próprias performances do músico, já que muitos dos improvisos decorrem de pedidos que lhe são dirigidos.

Cinco anos depois, em 2021, Marc Rebillet tinha 11,8 milhões de streams online das suas músicas, 1,17 milhão de inscritos no YouTube e mais de 79 milhões de visualizações no YouTube. Durante a pandemia, na impossibilidade de fazer espetáculos ao vico, iniciou-se na Twitch e encontrou aí um espaço natural para as transmissões ao vivo. "Quarentine Livestream Tour", o primeiro show na Twitch, atraiu mais de 1,57 milhões de pessoas.

Este ano, trouxe a Portugal, ao palco do Super Bock Super Rock a sua "We Outside World Tour 2024" num espetáculo que fechou com “Girls Club” e “Get up”, duas das atuações mais famosas nas redes que o tornaram uma estrela do YouTube para o mundo cá fora.

As imagens falam por si.