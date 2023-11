As idas ao cinema registaram em outubro deste ano praticamente o mesmo cenário de outubro de 2022, mas, em número totais, reforçam o panorama de crescimento face ao ano passado, segundo dados do Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA).

Os dados mensais da exibição cinematográfica, divulgados hoje pelo ICA, dão conta de que, em outubro, os cinemas contaram com 838 mil espectadores e 4,7 milhões de euros de bilheteira, num cenário semelhante ao mês homólogo de 2022. Segundo o ICA, até outubro, contabilizaram-se 10,4 milhões de espectadores e 61,9 milhões de euros de receita de bilheteira. Em todo o ano de 2022, a exibição de cinema em Portugal registou 55,3 milhões de euros de receita bruta e 9,6 milhões de espectadores. Este ano, esses valores foram superados em setembro passado e consolidados agora com os dados referentes a outubro. Outros dados compilados pelo ICA permitem perceber que a empresa Cinemundo liderou o mercado da distribuição de filmes pelo terceiro mês consecutivo, tanto em audiência como em receitas de bilheteira, à frente da NOS Lusomundo Audiovisuais que, durante anos, foi líder destacado neste mercado. De acordo com o ICA, os filmes distribuídos até outubro pela Cinemundo, entre os quais "Barbie", "Velocidade Furiosa X" e "Oppenheimer", somaram 26,5 milhões de euros de receita e 4,4 milhões de espectadores. Na exibição, a liderança permanece na empresa NOS Lusomundo Cinemas, que detém 214 das 554 salas da rede comercial em Portugal. Dos 10,4 milhões de espectadores contabilizados este ano nas salas e cinema, apenas 292.479 viram filmes portugueses, o que representa uma quota de 2,8% do total. Em termos de receita de bilheteira, a exibição de cinema português rendeu 1,4 milhões de euros, ou seja, 2,3% dos 61,9 milhões de euros registados este ano até outubro. A comédia "Pôr do sol: O mistério do colar de são Cajó", de Manuel Pureza, continua a ser o filme português mais visto este ano nos cinemas, com 118.252 espectadores e 692.023 euros de receita.