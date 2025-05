A investigação, publicada na PLOS e liderada pela Universidade de Zurique, investigou os benefícios e os custos das amizades, o que pode explicar o porquê de alguns indivíduos serem menos sociáveis.

Ter muitas relações sociais fortes "é geralmente muito bom, mas às vezes não é", defendeu Morrison, principal autor do artigo, citado na terça-feira pela agência Efe.

Os custos e benefícios variaram consoante o tamanho dos grupos de gorilas e diferiram em seis, de acordo com a investigação.

As fêmeas amigáveis em pequenos grupos não ficavam doentes com muita frequência, mas tinham menos descendentes. Aquelas em grupos maiores tinham maior probabilidade de adoecer, mas tinham taxas de natalidade mais elevadas.

Os machos, por outro lado, se tivessem laços sociais fortes e estáveis, tendiam a ficar mais doentes, mas eram menos propensos a magoar-se em lutas.

Os investigadores não sabem ao certo porque é que isto acontece, mas não parece ser simplesmente um caso de contacto social que leva a um maior risco de doença.

É possível, explicou Robinson, que os machos gastem mais energia em laços sociais próximos porque têm de defender as fêmeas e as crias, e o stress resultante pode reduzir a sua função imunitária.

O estudo centrou-se na força dos principais laços sociais de cada gorila e na sua integração no grupo, juntamente com contextos mais amplos, como o tamanho da comunidade, a estabilidade e o conflito com outras comunidades.

Com estas forças a puxar em diferentes direções, o tipo social ideal dependerá do sexo, da idade, da ascendência e do grupo social mais alargado do indivíduo, explicaram Sam Ellis, da Universidade de Exeter (Reino Unido), e outros signatários.

O estudo descreve a história de alguns gorilas, como Maggie, a fêmea de mais alta patente do grupo Bwenge e um dos seus membros mais agressivos, embora ela também fosse rápida em fornecer apoio amigável e agisse como protetora, um papel normalmente desempenhado pelos machos.

Quando o macho dominante morreu inesperadamente, ela assumiu o controlo e liderou o grupo até que este se fundiu com outro vizinho, mas teve dificuldade em integrar-se e decidiu ir embora. Viajou sozinha durante um mês até que o seu rasto desapareceu.

Titus, um gorila-das-montanhas macho adulto, perdeu o pai e muitos outros membros do grupo para caçadores ilegais, e a mãe morreu quando ele tinha quatro anos. Tornou-se o macho dominante do grupo aos 15 anos de idade.

Sendo excecionalmente gentil e calmo, o seu estilo de liderança era invulgar. As suas relações mais próximas eram com mulheres, para quem a sua natureza gentil o tornava muito atraente e contribuiu para que fosse o macho dominante durante 20 anos, até à sua morte em 2009.