Ouça aqui o episódio do podcast Lisboa e os Lisboetas com Camané:



Camané é uma figura incontornável do fado e, por isso, é impensável que este passeio por Lisboa com José Sá Fernandes não tenha o fado, os fadistas e as suas histórias como pano de fundo. Do Bairro Alto a Alfama, este é um percurso cheio de nostalgia, gargalhadas e fado, claro. Silêncio, que se vai passear por Lisboa (e ouvir cantar o fado).