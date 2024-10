Em comunicado, o Centro Dramático de Évora (Cendrev) explicou que a peça, um original de Filomena Oliveira e Miguel Real, vai subir ao palco do centenário Teatro Garcia de Resende, naquela cidade alentejana, às 19:00 desta quinta-feira.

O espetáculo, disse a companhia alentejana, visa celebrar os 50 anos do 25 de Abril e os 130 anos do nascimento de Florbela Espanca, “no ano em que perfazem 90 anos da publicação do grande livro da autora, ‘Charneca em Flor’, e é publicado, em Portugal e no Brasil, um grande dicionário da sua obra”.

Interpretada por Carla Chambel, Maria Marrafa e Rosário Gonzaga, a criação artística procura homenagear a poetisa Florbela Espanca, natural de Vila Viçosa, no distrito de Évora, “através de um espetáculo que interpreta a sua obra e a sua vida”.

De acordo com o Cendrev, a peça “ressuscita as vivências da autora em palco através de três mulheres, tornando-se, assim, um tributo à memória da cultura portuguesa do século XX”.

As três personagens em palco “desenvolvem uma relação de conflito, aproximação/afastamento, apreço/crítica entre si”, o que permite revelar “os principais momentos da vida de Florbela, os seus dramas e paixões, a forte crítica social preconceituosa da época em que viveu”.

E a peça, ao mesmo tempo, dá a conhecer “as tensões existentes entre as três personagens, entre a mentalidade atual e a mentalidade da época em que viveu Florbela, entre os preconceitos de ontem e os de hoje”, pode ler-se na sinopse.

“Todas estas tensões explodem e confluem para a criação do espetáculo dramático e lírico destas três mulheres/personagens”, vincou o Cendrev.

Em cena no Teatro Garcia de Resende até 03 de novembro, a produção assume-se igualmente como uma “homenagem à mulher portuguesa, sobretudo à mulher do interior, que, mais do que a das grandes cidade, viveu durante o regime do Estado Novo segundo um estatuto social de opressão e de humilhação”.

Esta criação conjunta do Cendrev e da ÉTER – Produção Cultural, de Sintra, no distrito de Lisboa, tem encenação de Filomena Oliveira e é apoiada pela Direção-Geral das Artes.

As sessões, entre quarta-feira e sábado, vão ter lugar às 19:00, enquanto, aos domingos, se realizam às 16:00.

O espetáculo vai contar ainda com duas sessões com tradução em língua gestual portuguesa, nos dias 19 e 26 deste mês, indicou o Centro Dramático de Évora.