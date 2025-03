O espetáculo é de Fabrice Melquiot, a partir de William Shakespeare, com encenação de Georges Guerreiro.

Este espetáculo, em estreia mundial, é a oportunidade de ver a companhia do CENDREV dirigida pela primeira vez pelo encenador luso-suíço Georges Guerreiro.

Num equilíbrio subtil entre comédia e drama, Fabrice Melquiot apresenta uma peça de teatro dentro do teatro, uma “mise en abyme” ao mesmo tempo corrosiva e séria, onde a arte do ator é submetida a exame, à luz das notas de encenação de Stanislavski.

'João Cabral Encena Otelo', conta com as interpretações de Allex Miranda, Ana Meira, Ivo Luz, Jorge Baião, José Russo, Luís Bonito, Maria Marrafa e Rosário Gonzaga. A cenografia e figurinos são de Masha Schmidt, o desenho de luz de António Rebocho e a composição musical, sonoplastia e vídeo de João Espanca Bacelar.

As apresentações decorrem de quarta-feira a sábado, às 19h00, e aos domingos, às 16h00. No domingo, dia 8, haverá uma sessão com tradução em língua gestual portuguesa.

Os bilhetes estão à venda aqui e custam cerca de 8 euros. Nas sessões de quarta-feira o preço é 3 euros.