Aconselhado para um público com mais de 14 anos, este é segundo a produção "um thriller sobrenatural com um enredo brilhante, intrigante e cheio de adrenalina".

A história foi escrita por Danny Robins, premiado autor e criador do podcast de sucesso da BBC “The Battersea Poltergeist”. Com o nome em português "2:22 Uma História de Fantasmas", este é um dos maiores sucessos dos últimos tempos em West End, o bairro de teatro de Londres.

A estreia da versão portuguesa conta com encenação de Michel Simeão e é protagonizada pelos atores Ana Cloe, Joana Seixas, João Jesus e Pedro Laginha. Em Londres, o espetáculo continua a esgotar salas e recebeu o prémio de Melhor Peça de Teatro em 2022 nos WhatsOnStage Awards, tendo também sido nomeado para Melhor Peça de Teatro em 2022 nos Olivier Awards, os prémios atribuídos pela Society of London Theatre, que reconhecem a excelência no teatro profissional.

A história, de acordo com a produtora Força de Produção, passa-se num momento em que Joana acredita que a sua nova casa está assombrada, mas o marido Samuel recusa-se a aceitar que os acontecimentos estranhos que têm ocorrido ultimamente estão relacionados com fenómenos sobrenaturais.

Quando recebem Laura, amiga de longa data, e o seu novo namorado, Quim, para jantar, a história complica-se e começam a surgir questões como: poderão os mortos regressar ao mundo dos vivos?

Depois disso e para descobrirem a verdade, os quatro amigos vão ter de ficar acordados até às 2:22.

A versão portuguesa deste teatro premiado chega ao teatro Villaret, em Lisboa, no dia 14 de setembro. Os bilhetes já estão à venda nos locais habituais e podem ser adquiridos aqui pelo valor de 20 euros.