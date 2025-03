O espetáculo narra o reencontro entre dois irmãos, Francisco e Siobhan, cujas vidas tomaram rumos opostos.

"Francisco é surpreendido pela visita inesperada da sua irmã, Siobhan, uma ativista radical que quebra a lógica das suas rotinas. À primeira vista, Siobhan parece estar à procura de um simples reencontro familiar, mas rapidamente fica claro que a sua presença está comprometida pelo segredo que guarda", refere a sinopse.

O espetáculo pretende ser experiência sobre o possível futuro da “aventura antropológica ocidental para o declínio”, um espetáculo sobre ecologia e antinatalismo, uma tentativa de levar a sério os discursos atuais sobre o fim do mundo.

A peça é interpretada por Bruno Simão, Francisco Pereira de Almeida e Siobhan Fernandes.

A autora Catarina Pacheco nasceu no distrito de Setúbal e foi lá que iniciou o seu percurso nas artes performativas na Academia de Música de Setúbal. Frequentou o primeiro ano da licenciatura em Teatro na Universidade de Évora, e posteriormente ingressou no mesmo curso em Lisboa, na Escola Superior de Teatro e Cinema (2019-2021). Foi também aluna na DAMU-Academy of Performing Arts em Praga, no curso de Devised and Object Theatre, conduzido por Sodja Lockter. Foi estagiária no Teatro Nacional D.Maria II, com a direção de Tiago Rodrigues, onde trabalhou com Pedro Gil e Mónica Garnel. Como intérprete trabalhou em estruturas como o Teatro da Garagem, Escola de Mulheres e Centro de Artes de Lisboa (Primeiros Sintomas).

Em 2024 ganhou o Open Call para jovens criadores da companhia Baal17 (Serpa) onde criou em residência artística o seu primeiro projeto 'Contraponto'.

A estreia de 'VALSA' será dia 2 de abril de 2025, na Escola de Mulheres, em Lisboa, onde fica até dia 6 de abril. Os bilhetes já estão à venda e podem ser adquiridos aqui. Custam 12,50 euros.

A peça é recomendada para maiores de 12 anos e dura cerca de 60/70 minutos.