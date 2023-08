Especializada em literatura latino-americana, esta biblioteca fica no bairro operário de Sant Martí e, segundo a Monocle, foi descrita como "uma maravilha arquitetónica e funcional" pela Federação Internacional das Associações e Instituições de Bibliotecários (IFLA).

Num evento em Roterdão, a federação elogiou a biblioteca pela flexibilidade dos seus espaços e serviços, pela sua interação com o ambiente e a cultura local e pelo seu compromisso com a aprendizagem.

Inaugurado em 28 de maio de 2022, o edifício foi concebido para se assemelhar a uma pilha de livros. A biblioteca tem seis andares, com uma estrutura de madeira exposta de quase 4.000 m².

O equipamento incorpora estratégias sustentáveis ​​que lhe permitiram obter a certificação Gold LEED, um sistema internacional de certificação de edifícios sustentáveis ​​que se baseia na incorporação no projeto de aspetos relacionados com a eficiência energética, a utilização de energias alternativas, a melhoria da qualidade interior ambiente, a eficiência do consumo de água, a seleção de materiais, entre outros.

Até julho de 2023, a biblioteca recebeu mais de 300 mil visitas, uma média de mais de mil pessoas por dia, e realizou quase 200 mil empréstimos. Durante o primeiro ano, foram feitos mais de 6.000 novos cartões.