Nas redes sociais, a organização revelou que a pré-venda de bilhetes começa na quinta-feira e a venda efetiva a partir do dia seguinte.

Os cabeças de cartaz mantêm-se, depois de a edição de 2020 ter sido cancelada devido à pandemia de covid-19, com A$AP Rocky (que também vai estar no festival SBSR, no Meco), Future e Wiz Khalifa.

O ‘rapper’ A$AP Rocky esteve em Portugal no Primavera Sound do Porto, em 2018, enquanto Future já passou pelo palco do SBSR, em 2017. Wiz Khalifa esteve no festival Sudoeste em 2016.

Para além dos três destaques, o cartaz – que ainda terá novidades mais tarde – desvendou já dezenas de nomes, incluindo A Boogie Wit Da Hoodie, Chief Keef, City Girls, Dababy, Gucci Mane, Gunna, Meek Mill, Playboi Carti, Polo G, Ski Mask The Slump God, Trippie Redd, Tyga, entre muitos outros.

Ainda assim, apesar de se manterem múltiplos nomes do cartaz que teria lugar em 2020, artistas como Lil Baby e Roddy Ricch deixam de constar da lista.

Os bilhetes comprados para a edição deste ano são válidos para 2021. Para os casos dos detentores de bilhetes que não possam marcar presença no evento, a organização faculta a venda das suas entradas, sem possibilitar devoluções.

Autodenominado o maior festival de hip-hop do mundo, o Rolling Loud só admite a entrada a maiores de 18 anos.